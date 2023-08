Por Almudena M. Lizana |

El chef Daniel Sancho ha reconocido este domingo en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato en Tailandia del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguraba el hijo del actor Rodolfo Sancho a sus abogadas de oficio tailandesas.

Daniel Sancho

En la conversación con ellas y varios agentes de la comisaría de policía de Koh Phangan donde se encuentra detenido, Sancho ha dado más detalles sobre si fue forzado por la policía tailandesa en su declaración: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado.. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", explicaba.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señalaba también Daniel Sancho.

Reconstruyendo el crimen

"Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba", explicaba Sancho a las autoridades tailandesas. Además, el hijo del conocido actor ha aclarado "que nadie me ha pegado ni me ha hecho daño" durante su detención en Tailandia. Por otra parte, los agentes tailandeses llevaron el domingo 6 de agosto a Daniel Sancho a diferentes puntos de la isla para la reconstrucción del crimen.