Rayden enseña el pene por error: "No me he dado cuenta del cuello de Goku"

Rayden está juguetón en las redes sociales. Si hace unas semanas subía una foto en calzoncillos que causó furor, ahora ha ido un poco más allá. Completamente desnudo, ha querido taparse el pene con un sticker de Goku, solo que no ha calculado muy bien cómo colocarlo para dejarlo todo oculto. Además, lo ha hecho con un guiño a su compañera Rigoberta Bandini, pues se ha tapado el pezón con la portada de "Ay, mama", el tema en el que denuncia la censura de los pechos femeninos.

Rayden, totalmente desnudo, para guardar el secreto del Benidorm Fest

En una entrevista publicada el mismo día en FormulaTV, el artista comenta que "hay que tener cuidado con lo que se sube, porque cualquier cosa...", haciendo alusión a la que se viralizó, pero también avisaba que "antes del Benidorm Fest, alguna otra foto habrá". Y dicho y hecho, pues la foto de él completamente desnudo no se ha hecho esperar.

Rectificación y un montón de reacciones

Al poco rato, se ha dado cuenta de que en la foto se veía más de la cuenta y la ha eliminado, contando en la siguiente publicación lo que había ocurrido: "Iba a subir una foto con el vestuario de la actuación, Javier Pageo (el director escénico) me dijo que no subiese pistas, he probado a subir una foto de coña y no me he dado cuenta del cuello de Goku... Así que he optado por esta versión", subiendo una de cuando era pequeño, disfrazado de militar. "Tampoco es una pista... O sí", añade.

El nuevo post de Rayden se ha llenado de comentarios que hacen alusión a lo ocurrido, destacando el de Máximo Huerta que publicaba: "Con lo bonita que era" o el de una seguidora que directamente confiesa que sus "bragas se han volado al ver la foto" o que "la de Goku con el cuello de Fernando Alonso" le gustaba mucho más que la nueva imagen.

Su pasión por hacerse un Paco León

¿Irá Rayden al Benidorm Fest con el outfit de la foto que se viralizó? Desde FormulaTV se lo preguntamos y esta es la respuesta: "No iré vestido así, pero tampoco dejo nada a la imaginación, ya se ve ahí...". Y es que el artista nos confiesa que "cuando iba a alguna sala, a lo mejor en el ventanal del hotel, a contraluz y yo desnudo, que no se veía nada pero se entendía todo, me hacía el Paco León", lo que significa, para quien no lo sepa, una foto completamente desnudo. "Eso ya está archivado, menos mal, porque si no correrían ríos de tinta", aseguraba entre risas.