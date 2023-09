Risto Mejide abandona su puesto en 'Got Talent' por un festival de pedos: "Me parece un insulto"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Got Talent España' ha estrenado su novena edición el sábado 9 de septiembre con una nueva cara en el jurado. Florentino Fernández ocupará en esta temporada la silla de su amigo Dani Martínez, quien ya no estuvo de manera estable en la edición especial 'Got Talent: All-Stars'. Otra de las novedades ha sido la elección del Teatro Nuevo Apolo de Madrid para llevar a cabo las primeras audiciones del programa.

Jurado de 'Got Talent 9'

El estreno de esta nueva temporada ha traído actuaciones que han dejado impresionados a todo el mundo. Esto no siempre ha sido para bien. Con la llegada de Ichikawa Koukuchi al escenario,. Una vez que comenzó la actuación del japonés en la que demostró su talento especial, el publicista confirmó sus sospechas y decidió pulsar su botón rojo.

Paula Echevarría, Edurne y Florentino Fernández disfrutaron del festival de pedos de Ichikawa Koukuchi por completo, mientras que Risto Mejide decidió abandonar el plató durante la actuación: "Esto no tengo por qué verlo". Ya terminada la actuación, Mejide volvió a su asiento para valorar el talento del japonés y le sentenció: "Nadie debería verlo, me parece un insulto a todo el mundo". Antes de dar su no, el publicista también quiso calificar el espectáculo del japonés: "Asqueroso, soez, desagradable, burdo, zafio". Fernández le dio su sí, pero sus otras dos compañeras se sumaron al no de Mejide.

Jaime Caravaca se lleva el pase de oro de Risto Mejide

No todas las actuaciones disgustaron al publicista. Casi acabado el programa apareció Jaime Caravaca, excolaborador de 'La resistencia', para sorprender al jurado con su humor. Caravaca llevó a cabo un doblaje improvisado de escenas elegidas por el programa con el que se ganó el pase de oro de Risto Mejide, quien llevaba queriendo dar un pase de oro al humor desde que participa en 'Got Talent'. Además, Mejide quiso dedicarle unas palabras al humorista tras pulsar el botón dorado: "Esto es talento puro, la categoría en la que no se puede preparar nada".