Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

En la mañana del 29 de junio ha tenido lugar una reunión entre RTVE y los representantes de PSOE, Sumar y Vox, a excepción del Partido, Popular que no ha asistido. En ella se ha pactado la realización por parte de la corporación pública de dos debates diferentes: uno con líderes de los partidos nacionales, concretamente Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal; y otro a siete con los portavoces parlamentarios que tienen un grupo propio en el congreso, PSOE, Vox, Sumar, ERC, PNV y EH Bildu. Además, RTVE ha aprovechado para reiterar su invitación al PP a participar en las futuras reuniones y aceptar su asistencia a los debates.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular

Se ha acordado que el susodichoa las 22:00 horas en Prado del Rey. Con respecto al. También se ha marcado, en la que se especificarán más detalles de los encuentros entre los líderes y representantes políticos.

El Partido Popular, que no ha asistido a la primera reunión por "problemas de agenda", ha vuelto a ser invitado a la segunda reunión del 3 de julio. Además, la invitación a participar en los debates sigue en pie por parte de la corporación pública. El PP ya comunicó públicamente en su momento los motivos que lo han llevado a rechazar el cara a cara y el debate a cuatro propuestos por RTVE. Según opina el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, no se fían de la "neutralidad" informativa de la corporación, al ser esta de naturaleza pública. Sin embargo, y a pesar de no haber asistido a la reunión, Feijóo sí ha comunicado que acepta participar en el debate a siete en una intervención reciente ante los medios.

El plan de RTVE, echado a perder por el PP

La Corporación de Radio y Televisión Española ya había propuesto el 31 de mayo a todos los partidos la celebración de estos tres debates. Aunque RTVE siga insistiendo en proponer el cara a cara, parece que por ahora tan solo se llevará a cabo el planeado por Atresmedia para el próximo 10 de julio. Con respecto al debate a cuatro, habrá que ver si el Partido Popular termina cediendo y aceptando la invitación o si, en su defecto, no contará con la participación de uno de los principales partidos. Las acusaciones del PP hacia la falta de neutralidad de RTVE ya han sido desmentidas en un comunicado de la corporación pública en el que aseguran ser "neutrales e independientes profesionalmente".