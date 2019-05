8 series italianas que no te puedes perder

En la actualidad encontramos gran variedad de producciones televisivas y cinematográficas gracias a la proliferación de canales temáticos y de la aparición de plataformas de vídeo bajo demanda, que permiten al espectador acceder a todo tipo de contenido apto para todos los públicos. En lo que respecta a las ficciones para la pequeña pantalla, en su mayoría, la industria estadounidense domina la producción de series de televisión, siendo responsable de muchos de los grandes éxitos. No obstante, si dejamos de lado estas producciones, en el resto de los países también se desarrollan ficciones que cumplen con las expectativas y que poseen una calidad que nada tienen que envidiar a los trabajos realizados en Estados Unidos.

1 'Gomorra'

España, Reino Unido o Irlanda son algunos de los países artífices de series de televisión que han logrado destacar por sus historias, personajes y ambientación, haciendo disfrutar a espectadores de todo el mundo. Precisamente, en Europa contamos con grandes producciones que, en ocasiones, pasan desapercibidas por la fuerte competencia en el extranjero, pero cuyo visionado está altamente recomendado. Más allá de los países comentados,para ser calificadas como series que deberían ser vistas por lo menos una vez en la vida. Por este motivo, desde FormulaTV queremos repasar algunas, sobre todo si eres un amante de la cultura del país y de las tramas centradas en el mundo de la mafia, del crimen organizado y de la corrupción.

Protagonistas de 'Gomorra'

Basada en la novela homónima de Roberto Saviano, 'Gomorra' se centra en la rivalidad entre el clan de los Savestano y el de los Conte por el control del tráfico de drogas ilegales en el barrio napolitano de Scampia. Si eres un amante de las series sobre mafias, esta ficción es la indicada, puesto que tanto su historia como su ambientación cumplen con las características estilísticas que esperamos en una producción de este género, generando una atmósfera oscura y muy realista. Además, en su reparto destacan nombres como Marco D'Amore, Cristiana Dell'Anna, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Salvatore Esposito, Marco Palvetti, Domenico Balsamo, Enzo Sacchettino o Elena Starace, entre otros. La ficción fue estrenada en mayo de 2014 en el canal de pago Sky Italia, mientras que en España pudimos ver la primera temporada varios meses después en laSexta. Además, Sky España posee en su catálogo cada una de las temporadas, incluyendo la cuarta y recién estrenada tanda de episodios.

2 'Suburra'

Filippo Nigro y Jacopo Venturiero en 'Suburra'

El 2 de octubre de 2017 Netflix puso a disposición de sus usuarios la serie 'Suburra', primera producción italiana con el sello de la compañía y basada en la novela homónima de Giancarlo De Cataldo y Carlo Bonini. El mundo de la mafia italiana se convierte en protagonista de esta ficción ambientada en un pequeño pueblo de la costa del mediterráneo cercano a la ciudad de Roma, enclave perfecto para la corrupción política, donde el crimen organizado y el Vaticano también se ven involucrados. Así pues, la serie nos muestra mundos completamente distintos de la sociedad italiana: política, alto standing y mafia en una mezcla perfecta llena de ambición y enfrentamientos para conseguir dominar sobre los demás. Con un reparto sólido encabezado por Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara y Eduardo Valdarnini, 'Suburra' es una opción perfecta para los amantes de Italia y todo lo relacionado con la mafia, que encontrarán las dos primeras temporadas en Netflix.

3 'Comisario Montalbano'

Luca Zingaretti en 'Comisario Montalbano'

El actor Luca Zingaretti se mete en la piel del comisario Salva Montalbano, personaje principal de 'Comisario Montalbano', adaptación para televisión de las famosas novelas policíacas del escritor italiano Andrea Camilleri, que narran las aventuras de este policía y sus compañeros en la localidad de Vigata, en la provincia de Montelusa. Uno de los puntos fuertes de la serie es su protagonista, un personaje que destaca por tener un perfil muy marcado, sobre todo en lo que respecta a su personalidad, pero también en lo referido a su gusto por la gastronomía y la cultura de su tierra y por el empeño que pone en su trabajo, aunque eso a veces le lleve a cometer alguna que otra ilegalidad con tal de resolver los diferentes casos. En España pudimos disfrutar de esta ficción gracias a La 2 de Televisión Española, encargada de emitir los 26 episodios de los que se compone la serie. Asimismo, también estrenó 'El joven Montalbano', precuela en forma de miniserie, formada por seis capítulos y apta para todos aquellos que se quedaron con ganas de más aventuras del perspicaz policía.

4 '1992'

Algunos de los protagonistas de '1992'

La corrupción y la política se dan la mano en '1992', una serie dirigida por Giuseppe Gagliardi que recrea la investigación de Tangentópolis, una de las mayores redes de corrupción que sacudió a Italia en la década de los noventa, donde varios políticos de diversos partidos se vieron envueltos en una trama que comenzó con el arresto de varios dirigentes y empresarios. En concreto, el punto de partida radica en la detención de Mario Chiesa y el descubrimiento de muchos otros casos repletos de ilegalidades que desembocaron en cientos de condenas y en varios suicidios. Aunque no debemos olvidar que se trata de ficción, '1992' recoge a la perfección el ambiente vivido en la Italia de la época, mezclando personajes reales con otros inventados, pero manteniendo ese retrato de la sociedad que tan bien supieron reflejar. De hecho, la serie cuenta con una secuela estrenada en el año 2017 y que recrea el año posterior.

5 'Baby'

Benedetta Porcaroli y Alice Pagani en 'Baby'

Tras la buena acogida de 'Suburra', Netflix se lanzó a por su segunda producción italiana, la serie 'Baby'. Protagonizada por Benedetta Porcaroli y Alice Pagani, la ficción llegó a la plataforma de vídeo bajo demanda el 30 de noviembre de 2018, siendo renovada por una segunda tanda que verá la luz en 2019. Basada en hechos reales, narra las aventuras de dos jóvenes pertenecientes a familias adineradas que, a pesar de tener todo a su alcance, se encuentran en pleno proceso de búsqueda de una identidad propia. El afán por ser independientes y alejarse de sus padres y de la escuela las lleva a internarse en el submundo de los bajos fondos de Roma, donde viven todo tipo de aventuras. Aunque refleja muchos tópicos ya vistos en otras ficciones protagonizadas por adolescentes, intenta ir más allá llevando a los personajes a situaciones impropias para dos chicas de esas, haciendo hincapié en las diferencias entre el mundo al que pertenecen las chicas y en el que quieren internarse.

6 'Roma criminal'

Elenco principal de 'Roma criminal'

Ambientada en la ciudad de Roma en la década de los años 70, 'Roma criminal' narra las vivencias de la banda de la Magliana, una asociación compuesta por varios jóvenes delincuentes que se hicieron con el poder del narcotráfico en dicha localidad. Asimismo, la ficción es una adaptación de la conocida novela "Romanzo criminale", en la que se relatan las relaciones del mencionado grupo con la Mafia, la Camorra y los Servicios Secretos Italianos, historias que se convierten en parte fundamental del hilo argumental en su versión televisiva. Bajo la dirección de Stefano Sollima, los intérpretes Vinicio Marchioni, Mauro Meconi, Edoardo Pesce, Alessandro Roja y Andrea Sartoretti, entre otros, forman el elenco de esta serie que fue estrenada en el año 2008. Con el paso de los años se ha convertido en un referente del género, sobre todo por la crudeza con la que narra acontecimientos relacionados con la situación política italiana en la época en la que se ambienta la ficción, todo ello mientras plasma el ascenso de la banda de criminales protagonistas con algunas escenas marcadas por la violencia explícita.

7 'Boris'

Protagonistas de 'Boris'

En el año 2007 se estrenaba en Italia la serie 'Boris', una ficción encabezada por Alessandro Tiberi, Francesco Pannofino y Luca Amorosino, entre otros. En concreto, narra la historia de Alessandro, un joven que cumple su sueño de dedicarse al mundo del espectáculo trabajando como ayudante en un programa de televisión. Sin embargo, rápidamente descubre que nada es como había imaginado, que va a tener que esforzarse para satisfacer las peticiones de su jefe y que va a tener que trabajar duro para superar las dificultades de todos aquellos que tratan de hacerle la vida imposible. En su camino se cruza René Ferretti, un director de cine que no se encuentra en su mejor momento profesional y que, como particularidad, confía en un pequeño pez como consejero. De este modo, la serie se sumerge en los entresijos que se esconden detrás de las cámaras, tratando en tono de humor todo lo que sucede en ese universo. 'Boris' está formada por un total de tres temporadas y, además, tiene una película "Boris: The Film", estrenada en el año 2011.

8 'El milagro'

Guido Caprino interpreta al primer ministro en 'El milagro'

Guido Caprino, Elena Lietti, Lorenza Indovina, Sergio Albelli, Alba Rohrwacher y Tommaso Ragno, entre otros, forman el reparto de 'El milagro', ficción escrita y dirigida por Niccòlo Ammaniti. Estrenada originalmente en Italia bajo el nombre de 'Il miracolo', muestra la investigación que surge a raíz del hallazgo de una estatua de plástico de la virgen María llorando sangre, un hecho sin sentido aparente y que provoca que los cinco protagonistas den un giro a su vida para tratar de conseguir una explicación en ocho días antes de que el mundo pueda cambiar. Al mismo tiempo, Italia se enfrenta a un momento delicado, ya que sus habitantes tendrán que decidir en un referéndum si el país mediterráneo permanece en la Unión Europea o no. Asimismo, la serie ha conseguido dos premios en Séries Mania, un importante festival internacional de proyectos televisivos. Si desconocías la existencia de esta serie, pero sus argumentos y los puntos a favor te han parecido interesantes, tienes la ficción a tu disposición en Sky España.