Muere la cantante irlandesa Sinéad O'Connor a los 56 años

Por Cèlia Gallego |

Sinéad O'Connor, la controvertida cantante irlandesa que saltó a la fama mundialmente en los noventa por su personalísima versión del tema "Nothing Compares 2 U" de Prince, ha fallecido a los 56 años de edad. La noticia ha sido difundida por el Irish Times, que no ha desvelado la causa de su muerte.

La artista en 2018 se convirtió al islam

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad", dice el comunicado de la familia de la cantante. "Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil". La noticia se produce 18 meses después del fallecimiento de su hijo Shaun, que se suicidó tras escaparse del centro de rehabilitación en el que estaba siendo tratado.

La carrera de O'Connor, que abarcó cuatro décadas, arrancó en 1987 con su álbum debut "The Lion and the Cobra", que le valió su primera nominación a los premios Grammy a la mejor interpretación vocal de rock femenina. Posteriormente le siguieron nueve álbumes de estudio más, incluido el último de 2014 titulado "I'm Not Bossy, I'm the Boss".

La cantante, que a principios de julio anunció que estaba grabando un nuevo trabajo y preparaba una nueva gira mundial para 2024-2025, fue ocho veces nominada al Grammy y ganó el premio a la mejor interpretación de música alternativa en 1991 por el álbum "I Do Not Want What I Haven't Got". Además, ganó tres MTV Video Music Awards por su interpretación de "Nothing Compares 2 U" de Prince.

La irlandesa, que en 2018 cambio su nombre por el de Shuhada' Sadaqat tras convertirse al islam, llevaba décadas hablando abiertamente de sus problemas de salud mental tras una infancia marcada por los abusos por parte de su madre. Su última aparición pública fue en los RTÉ Choice Music Awards en Dublín del pasado marzo, donde recibió una gran ovación después de ganar el premio a mejor álbum clásico irlandés por "I Do Not Want What I Haven't Got".

Una imagen icónica de los noventa

A pesar de su gran éxito comercial, su trayectoria estuvo marcada por la polémica y, sobre todo, por un episodio que supuso un punto de inflexión en su carrera. En 1992, cuando durante una actuación como invitada en 'Saturday Night Live', decidió cantar una versión de "War" de Bob Marley como protesta por el abuso infantil por parte de la iglesia católica y, al terminar, rompió una fotografía del Papa Juan Pablo II. Las reacciones no se hicieron esperar y la cantante no sólo fue vetada permanentemente del programa sino que le valió el veto de radio y televisiones de todo el mundo.