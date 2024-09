Por Alejandro Burrueco Marín |

'Sueños de libertad' ha estrenado este jueves 5 de septiembre su capítulo número 137 en Antena 3. En dicho capítulo, Jesús ha estado manipulando a Julia para que la niña se ponga en contra de Begoña. A su vez, Begoña ha escuchado una conversación que han tenido Jesús e Isabel, esconderse le ha servido para conocer uno de sus planes secretos. De hecho, Isabel ha querido que Jesús le dé un mayor reconocimiento, mientras que Andrés ha charlado con María sobre sus dudas con el almuerzo de Miranda.

Episodio 138 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el viernes?

Por otro lado,. Además, Luis ha encontrado un terreno en Palencia y le ha pedido a Luz que le acompañe. Por su parte, Digna todavía no tiene claro si podrá marcharse a Toledo.. Finalmente, Tasio ha decidido que Carmen tiene que luchar por el piso de sus sueños.

'Sueños de libertad' cerrará su semana con su episodio número 138 el próximo viernes 6 de septiembre, cuando Begoña le desvelará a Digna que fue Jesús el que les quitó las tierras. Tasio encontrará una solución para recaudar el dinero del piso que quiere Carmen y Damián presionará a Isidro para que convenza a su hija Fina de que se marche de una vez a Barcelona. En cuanto a Claudia, seguirá dolida por la amistad que ha surgido entre Mateo y don Agustín.

En otro orden de cosas, Jesús pondrá a Begoña contra las cuerdas, ya que no se podrá marchar si quiere seguir viendo a Julia. Damián le pedirá a Andrés que acuda él al almuerzo con Miranda, pero él no las tendrá todas consigo. Jaime le contará a Luz que Jesús lo chantajeó para que no revelara los resultados reales de los análisis de Begoña. Por último, Jesús tendrá que dar la cara y reconocer que compró las tierras, lo que no será bien recibido por los Merino.