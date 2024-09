'Sueños de libertad' manipulará a Julia y dará esperanza a los Merino con el balneario

Por Redacción |

El balneario sigue trayendo de cabeza a los Merino en 'Sueños de libertad'. La pérdida de las tierras ha supuesto un duro golpe para ellos, por lo que iniciaron una búsqueda para saber quién se les adelantó en la compra. Además, Luis necesitó la ayuda de Luz para desahogarse. Y hablando de negocios, Damián ha anunciado una comida de trabajo y María se ha postulado para organizarla. Por otro lado, Jesús ha mostrado su decisión de internar a Julia pese a las negativas de Begoña y Andrés.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

Quien también se va es Fina, pero a Barcelona, así que. En suma, Marta le ha contado que sospecha que Jesús está detrás de las fotos. En la colonia, don Agustín ha vuelto a acercarse a Mateo, peroal contarle su secreto a Joselito. Por último, los errores de Tasio están dejando a Carmen muy lejos de comprarse el piso de sus sueños.

En el episodio 137 de 'Sueños de libertad', que se emite el jueves 5 de septiembre, Jesús manipulará a Julia con el objetivo de ponerla en contra de Begoña. Sin embargo, esta última escuchará a escondidas una conversación entre Jesús e Isabel que le servirá para descubrir uno de sus planes secretos. Precisamente Isabel deseará tener un mayor reconocimiento por parte de Jesús. Entre tanto, Andrés compartirá con María sus dudas acerca del almuerzo con Miranda.

Digna animará a sus hijos con el apoyo de Luz para que no abandonen el proyecto del balneario. Luis encontrará en Palencia un terreno que podría servirles, así que le pedirá a Luz que se vaya con él. Sin embargo, las dudas asolarán a Digna, que no sabe si será capaz de marcharse de Toledo. Fina acabará plantando cara a Damián, ya que no quiere marcharse a Barcelona. En suma, Jaime descubrirá que Jesús rompió su promesa al delatar a Marta y Fina. En cuanto a Tasio, decidirá que Carmen debe conseguir como sea el piso con el que tanto ha soñado.