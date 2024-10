Por Alejandro Burrueco Marín |

'Sueños de libertad' ha arrancado la semana este lunes 21 de octubre en su capítulo 169 manteniendo el tema del asesinato de Valentín en el foco. Damián les ha contado sus planes con Jesús a Marta y Andrés, aunque María ha escuchado la conversación. Es más, ella ha ido a confirmarle a Jesús cuál es su postura en el tema del asesinato. Luis se ha cabreado con Luz, ya que no le contó sus sospechas sobre el De la Reina.

Capítulo 170 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En medio del caos,. Joaquín ha chocado con Marta y Miriam en los despachos de la fábrica después de todo lo ocurrido tras la noticia. Por último,por la situación con el asesinato de Valentín.

En el capítulo 170 de 'Sueños de libertad' que se emitirá el próximo martes 22 de octubre en Antena 3, Andrés y Begoña pensarán que por fin la justicia llegará para Jesús, por lo que ambos se harán ilusiones. Luz intentará que Luis la perdone y Digna mediará para que su hijo esté más receptivo. Carmen y Tasio se empezarán a lanzar acusaciones mutuamente tras lo ocurrido con Jacinto. Por su parte, Damián le hablará a Digna del chantaje de Jesús.

Al visitar a la doctora Borrell, Elvira llegará con un plan oculto que no tendrá mucho que ver con su salud. Gaspar empezará a plantearse iniciar una relación por correspondencia. Mateo no estará muy conforme con su nuevo trabajo, pero no tendrá al alcance otra alternativa. Finalmente, los Merino concluirán con una difícil decisión en relación a Jesús.