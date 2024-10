'Sueños de libertad' refuerza su segunda temporada con el fichaje de Pepa Aniorte

Por Fernando S. Palenzuela |

'Sueños de libertad' sigue imparable cada tarde en la sobremesa de Antena 3. Desde su llegada, la ficción diaria ha mostrado el gran estado de salud del que goza y cómo se ha situado tanto en el liderazgo de su franja como en el honor de ser la serie más vista de la televisión. Para seguir marcando esos datos, la ficción ha dado la bienvenida a nuevos personajes en su segunda temporada.

Pepa Aniorte en una escena de 'Servir y proteger'

El pasado 1 de octubre, 'Sueños de libertad' comenzó con su segunda parte, donde los enredos de la familia De la Reina y del resto de trabajadores de la fábrica y la tienda seguían dando de qué hablar. Para agitar un poco más las tramas si cabe, la producción de Atresmedia y Diagonal. De este modo, la actriz es uno de los refuerzos de la diaria, cuyo objetivo es mantenerse en lo más alto.

Pepa Aniorte dará vida a Manuela, quien llegará a 'Sueños de libertad' para convertirse en la nueva cocinera de la casa de los De la Reina. Se trata de una mujer humilde que siempre se ha dedicado a servir a otros, y es que no pudo formarse para otra profesión al no haber acudido a la escuela. Su fortaleza y resiliencia son sus mayores cualidades, puesto que no perdió la actitud positiva ni cuando enviudó. Además, Manuela destacará por su atención y su bondad hacia el resto de personajes.

La actriz ya ha comenzado con las grabaciones de 'Sueños de libertad', por lo que muy pronto podremos ver cómo Manuela interactúa con el resto de personajes. Este trabajo supone el regreso de Pepa Aniorte a las series diarias, pues en los últimos meses participó en una decena de capítulos de '4 estrellas'. No obstante, previamente formó parte de 'Servir y proteger', donde dio vida a María durante más de 400 episodios.

Los recién llegados

'Sueños de libertad' mantiene en esta segunda temporada a su reparto, compuesto por las figuras de Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Tatay y Nancho Novo, entre otros. Sin embargo, en esta segunda temporada ha recibido a nuevos personajes, como a don Pedro, interpretado por Juanjo Puigcorbé. El actor se pone cada tarde en la piel del padre de Mateo para apoyarlo en la relación con Claudia y tener en jaque a Jesús con sus negocios. Sin embargo, no es el único, pues la serie también ha recibido a David Matarín para interpretar a Jacinto, el nuevo dependiente, y a Marta Velilla, quien da vida a Miriam, la nueva secretaria.