El matrimonio de Jesús y Begoña no pasa por el mejor momento después de lo que hemos visto en los últimos episodios de 'Sueños de libertad'. Él quiere que su esposa recapacite, pero ella tiene clara su postura después de descubrir toda la verdad por boca de Elena. Mateo y don Agustín han vivido un enfrentamiento a causa de Claudia, quien no está dispuesta a darle otra oportunidad a Tasio por mucho que este continúe con su proceso de enmienda.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el lunes?

Luis quiere tener mayor presencia en el negocio De la Reina y, por eso mismo, hizo mostrar su valía tras conocer que. Por su parte, Isidro retomó un acercamiento con Fina en busca de levantar su ánimo tras su discusión. No obstante,y en cómo ella evita cualquier contacto.

En el episodio 31 de 'Sueños de libertad', que se emite el lunes 8 de abril, Luis lanzará la propuesta de unirse al grupo directivo del negocio familiar. Esto será muy discutido por todos, especialmente por Jesús, que no quiere que la familia Merino opte a ningún puesto de poder. Por otro lado, Jesús sospechará que su esposa lo miente y le pedirá a Joaquín que realice algunas pesquisas por él. Lo cierto es que Begoña irá a visitar a su tía al sanatorio y todavía no quiere contarle nada a su marido.

Mateo se decidirá a realizar una donación al hospital tras su última charla con don Agustín, pero el joven comenzará a sospechar que hay algo extraño en la forma de actuar del religioso. En cuanto a Carmen, no tendrá muy claro qué hacer con la oferta del productor de la película y desoirá las advertencias de Tasio. Sobre Damián, no llevará bien la proximidad de Digna e Isidro y acabará provocando que este se maree tras pedirle que mueva muchos sacos del almacén. En suma, el patriarca le pedirá explicaciones a Marta por la relación que mantiene con Marcos, lo que generará la reacción de ella. María intentará acercarse a Begoña, pero ella la acusará de meterse donde no debe.