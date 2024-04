'Sueños de libertad' mostrará homofobia en la colonia mientras Isidro sigue dolido con Fina

Por Toño García Rodríguez |

En el episodio de 'Sueños de libertad' emitido el martes 30 de abril, Begoña ha descubierto la dolorosa verdad respecto a Jesús y Mercedes, su madre. Aunque Tasio ha hecho todo lo posible por arreglar las cosas con Carmen, Ángela lo ha complicado todo al considerar que Claudia es la mejor mujer con la que su hijo podría estar. Por otro lado, Isidro ha hablado con dureza a su hija, pues no ha sido capaz de asumir la homosexualidad de Fina.

¿Qué pasará el jueves?

Por otro lado, Jesús y Marta han decidido unirse en una idea común:. No obstante, Andrés no se ha mostrado dispuesto a que esta operación se realice, pues teme que puedan perder el terreno si se completa tal movimiento. En lo que respecta a Gema y Joaquín, su relación no ha logrado mejorar, de hecho, ha continuado más fría que nunca. Tampoco le ha ido mejor a Luis con Luz, que

En el episodio 48, que se emitirá el jueves 2 de mayo tras una pausa por el Día del Trabajador, la serie mostrará a una Begoña muy disgustada con Jesús tras descubrir que este visitaba a su madre a sus espaldas. Al mismo tiempo, María que desea dejar la beneficencia, pero no quiere decepcionar a Andrés, sopesará cuáles son sus opciones. Digna, en contra de que se hipoteque la finca familiar, abordará de manera urgente el tema con sus hijos.

Por otra parte, el cura indagará sobre la posible presencia de lo que él considera "desviados" en la colonia y tratará de averiguar su identidad. En relación a esto, Isidro y Fina continuarán experimentando una verdadera crisis familiar. El padre, que seguirá muy decepcionado tras descubrir la orientación sexual de su hija Fina, se negará a acompañarla al cementerio por el aniversario de su madre.