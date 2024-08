'Sueños de libertad' sorprenderá a Luz y Luis en un momento íntimo y sembrará dudas en Claudia

Por Alejandro Burrueco Marín |

'Sueños de libertad' ha empezado la semana con su capítulo número 129 este lunes 26 de agosto, en el que Jesús ha logrado chantajear a Jaime, que mantendrá su silencio si no quiere que Marta acabe en la cárcel. Sin embargo, Jesús no ha conseguido su objetivo de despedir a Claudia, ya que Mateo ha conseguido, a un coste muy elevado, que Marta no la despida. Tasio ha confesado a Carmen su fracaso al reunir de nuevo sus ahorros, mientras que Ángela ha intentado que Carmen perdone a su hijo.

Capítulo 130 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

Por otro lado,, aunque Gema ha empezado a sospechar de ella. Luis se ha desanimado por el desconcierto de su relación con Luz y Joaquín lo ha consolado. Andrés y Luz han comprobado juntos los resultados de los análisis de Begoña, aunque no han sabido interpretarlos.y ha querido dejarle claro que ella tampoco debería hacerlo.

El martes 27 de agosto 'Sueños de libertad' emitirá su capítulo 130, en el que Digna y Jaime descubrirán a Luz y Jaime mientras mantenían un momento muy íntimo. Begoña tratará de descubrir qué es lo que trama Jesús, presa de la sospecha y con la confianza que le da el apoyo de Andrés. Isabel seguirá manteniendo informado a Jesús de cuáles son los pasos que van tomando los Merino en su proyecto. Gaspar sentirá nostalgia de la relación que tuvo con Sonsoles.

En otro orden de cosas, la empresa recibirá un premio y Damián propondrá que sea Marta la elegida para dar el discurso de agradecimiento, pero como de costumbre Jesús estará en contra de esta decisión y se opondrá. Claudia empezará a dudar al percatarse de la felicidad que envuelve a don Agustín y pensará que pudo tener algo que ver en la marcha de Mateo. Por último, Jesús dará un gran paso con una importante decisión sobre su investigación en relación a la vida privada de su hermana.