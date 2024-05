Por Redacción |

'Sueños de libertad' ya ha desvelado el secreto de que Jesús no es el padre biológico de Julia, lo que ha empezado a traer consecuencias para la niña, como que este la trate de forma diferente. Y hablando de padres secretos, Tasio ha comenzado su investigación sobre quién es esta figura que para él ha sido siempre desconocida. Mientras que Isidro sigue enfadado con Fina, está poniendo en peligro su vida al no cuidarse su enfermedad. Digna lo ha acabado descubriendo y no ha tenido reparos en dejarle las cosas claras.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el lunes?

Por su parte, Claudia no encuentra la forma de revelar su embarazo secreto a sus amigas, lo que le ha llevado a alejarse de estas. Entre tanto,entre tanto problema familiar que últimamente las rodea. Por último, Gonzalo ha conseguido ganarse la confianza de los Merino y

En el episodio 55 de 'Sueños de libertad', que se emite el lunes 13 de mayo, Begoña querrá evitar el trato que está teniendo Jesús con Julia, por lo que buscará una solución para que todo vuelva a la normalidad. Otro de los matrimonios de De la Reina está haciendo aguas, concretamente el de Jaime y Marta. Él empezará a sospechar que algo no va bien, por lo que confrontará a su mujer. Y en cuanto a María, se sentirá muy frustrada al no haber alcanzado el éxito con el mercadillo.

Isidro vivirá un susto con su salud, y es que el hecho de no tomarse la medicación va a traerle consecuencias. En cuanto a Claudia, recibirá una agradable visita que la anime. Sin embargo, esta paz desaparecerá rápido con la tarea que le ha encargado don Agustín. En la colonia, Tasio seguirá buscando a su padre, sin éxito. Por eso, le pedirá ayuda a don Damián, aunque desconoce el secreto que este oculta.