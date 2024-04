Por Fernando S. Palenzuela |

Mediaset España y Unicorn Content han vuelto a unir fuerzas, pero en esta ocasión en el apartado de ficción. Telecinco estrenará próximamente 'El marqués', la serie protagonizada por José Pastor y Víctor Clavijo que rescata el crimen de Los Galindos, que tuvo lugar en 1975 y supuso el asesinato de cinco personas en la localidad sevillana de Paradas.

Reparto de 'El Marqués'

Sin embargo,, dado que el desarrollo del caso y su resolución se han ficcionado. Así lo ha querido dejar claro Víctor García, director general de la productora: "Parte de ese contexto, pero. La idea que tiene Unicorn es trabajar en los hechos reales y la actualidad. Queremos trabajar en hechos que ocurrieron o pudieron ocurrir". "Hemos recogido ese mundo de leyendas, que nos permitían agarrarnos a muchas cosas.", apunta Ignacio del Moral, creador y guionista.

"Transcurrió en una fecha clave, que era el 75. Queríamos pivotar sobre esto la serie. Los conceptos de España habían cambiado, entonces parte de la historia pivota sobre este cambio brutal entre personajes que luchan por mantener ese estatus y otros que quieren que esa España cambie, que son los más jóvenes. Retratamos unos aspectos de la España que algunos recordamos, esa España en la que había mucha inquietud, la del 75, pero también la del 77, en la que ya se había avanzado algo, pero en la que empezaban a surgir temas como la especulación. Está muy documentada visualmente. El crimen es una consecuencia fatídica de decisiones mal tomadas. Las fuerzas chocan y explotan", analiza el guionista.

Tal y como señala, 'El Marqués' navega en dos líneas temporales. Por un lado, el verano de 1975, semanas antes de que ocurra el fatídico crimen. Por otro, el invierno de 1977, con España entrando en la Transición y un joven Onofre, al que da vida José Pastor, volviendo a casa para tratar de arrojar luz a lo que ocurrió aquel día marcado en negro. "Es una serie que estando inspirada en cinco crímenes, uno de nuestros objetivos ha sido no hacer un true crime, sino un drama rural emocional. Nuestro foco está puesto en crear un catálogo de personajes contradictorios y complejos. Todo el equipo nos hemos sentido afortunados de tener un equipo artístico como el que está aquí", asegura Begoña Álvarez, también creadora y directora de la serie.

Una de las bazas con las que cuenta 'El Marqués' es su grabación en exteriores, centrando el grueso de su producción en Sevilla para mostrar la tierra que están narrando. Además, también han viajado por Huelva, Barcelona, Madrid y Ceuta. "Hemos pisado muy poco plató, lo que le da realismo", confirma Ghislain Barrois, directivo de Mediaset. "Hemos estado trabajando y rodando durante 4 meses, una gran parte en Carmona, donde estuvimos durante tres semanas en un cortijo que ambientamos para que respondiera a nuestras necesidades", revela Álvarez. Sin embargo, no han querido adentrarse en los recuerdos del pueblo, en el cual veraneaba Del Moral. "No queríamos incomodar a nadie porque nuestra serie parte de crímenes reales, pero ficcionamos. Hemos conocido a gente que o era del pueblo o era familiar", añade la cocreadora.

Víctor Clavijo da vida al marqués, don Rafael Pertierra y Medina, un personaje de "los que divierte hacer, de los que uno no llevaría a su casa". Tal y como comenta el actor, "tiene esa soberbia de clase alta, arrogante, machista, que representa esa clase caciquil de los 70". "Queríamos trabajar esa brecha de inferioridad que siente. No hay nada más divertido que interpretar a alguien que está lejos de ti". En el lado contrario se sitúa José Pastor, cuyo Onofre vertebra el relato a través de la investigación periodística: "Retrata a toda esta juventud con ganas de cambiar las cosas porque venían de estar comprimidos. Onofre representa ese arrojo, ese peso que le acompaña y le da mucha humanidad", dice el intérprete.

Otro de los que le va a poner las cosas difíciles al marqués es don Alejandro, interpretado por Juan Fernández, que deja de lado el papel de malo para tener "diferentes aristas", como ha explicado en la rueda de prensa. "Íntegro, que respeta a su gente aunque no sean de su misma clase social. Eso indica que vienen de donde viene. Me ha permitido mostrar un lado tierno porque siempre me ofrecen el malvado, y aquí es un hombre que es capaz de amar, el lado más humano del personaje". En suma, se muestra contento por haber podido mantener su acento andaluz, uno de los hechos más representativos del proyecto, ya que la gran mayoría de intérpretes son andaluces.

Muy cercano al personaje de José Pastor está el de Cinta Ramírez, que da vida a Chelo: "Tiene que tragar y defender que su tío Pedro no fue. Todo el pueblo los miran como si fuera basura". Chelo comparte parentesco con Rosita, a quien interpreta Laura Baena Torres: "Mi personaje es bondad pura, que ama a su marido desde jovencita, pero siempre en la retaguardia". Además, pese a ser de clase baja, "está en buena posición, es la guardesa, pero es consciente de que las cosas están cambiando".

A su lado se encuentra su marido, Picazo, en la piel de Paco Tous. El actor ha querido poner en relieve el papel que juega Andalucía en 'El Marqués': "Me gusta resaltar este personaje que navega entre nosotros y tiene un nombre, que es Andalucía. Se hace universal. Ese silencio, ese calor, ese olor que se va a ver en la serie es un personaje muy importante del que participamos todos. Eso para mí es un personaje escrito fundamental".

Tanto Rosita como Picazo siente mucho cariño hacia Concha, interpretada por Lara Grube, que da vida a la mujer del marqués. "Baila entre dos aguas: su marido y su padre, quienes no se llevan muy bien. Es el engranaje entre ambos. Es una mujer educada para ser buena madre y esposa, pero también culta y con buena cabeza. Se posiciona, pero teniendo en cuenta lo que ellos decían, que al final es muy de esa época".

Por último se encuentra Óscar de la Fuente, quien es Alberto Carabias en la ficción. "Es un personaje que siempre está a la sombra del marqués. Por circunstancias es empujado por una serie de catastróficas desdichas y va apareciendo por ahí", comenta. Además, el actor ha alabado el proceso de creación de personajes junto a los directores, pues les permitía "crear in situ".

A la espera de que Telecinco confirme la fecha de estreno, Ghislain Barrois ha asegurado que están trabajando para que 'El Marqués' también se pueda ver a través de una plataforma. Además, Mediaset tiene pendiente de estreno 'Los Galindos. Toda la verdad', una docuserie sobre el caso que primero se podrá ver en Amazon Prime Video.