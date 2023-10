Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Got Talent España' ha vivido este sábado 30 de septiembre su cuarta noche de audiciones, una gala que ha tenido una de las actuaciones más peligrosas de todas las ediciones del concurso. Auzzy Blood llegaba al escenario avisando de los sentimientos que iba a provocar en los espectadores: "Os voy a hacer sentir muchas sensaciones muy desagradables''. De hecho, Santi Millán ha ofrecido la posibilidad al público de que abandonase el teatro si había alguien aprensivo.

Edurne levantada por Auzzy Blood en 'Got Talent España'

A la advertencia del presentador, el trabajador del Circo de los Horrores de Las Vegas ha querido añadir otro aviso:. Durante su actuación, Auzzy Blood iba a "llevar al límite las capacidades del cuerpo humano", por ello,".

Para llevar a cabo su actuación, el concursante necesitaba a un miembro del jurado que le ayudase. Auzzy Blood ha elegido a Edurne para que fuera su acompañante y la cantante ha tenido que subir al escenario para tumbarse en el suelo. Una vez allí, la intérprete ha agarrado una cadenas que estaban enganchadas en los ojos del artista. Sin ayuda de ninguna otra parte del cuerpo, el participante de 'Got Talent España' ha levantado a la jueza.

La valoración del jurado

Una vez finalizada la actuación, llegaba el turno de la valoración del jurado. La propia Edurne ha sido la primera que ha tomado el turno de palabra: "Eres lo más heavy que he vivido aquí''. Sin embargo, Risto Mejide no estaba de acuerdo con la cantante y afirmaba que era "de lo más convencional que he visto en mi vida, nada del otro mundo". Por otro lado, estaba Florentino Fernández, quien confesaba que era una actuación "espectacular", y Paula Echevarría, que, a pesar de que no disfruta este tipo de espectáculos, reconoce que tiene su dificultad. Auzzy Blood se ha terminado llevando 3 síes y el no de Mejide.