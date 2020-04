'Todos en casa' no renueva tras tres entregas por sus pobres datos de audiencia

En estas semanas de confinamiento hemos visto cómo las cadenas debían actualizarse y adaptarse a las dificultades que las medidas de cuarentena decretadas por el Gobierno ocasionaban a causa de la crisis del coronavirus. Justo de ahí nació 'Todos en casa', un programa en el que Ion Aramendi animaba a todos los espectadores a quedarse en casa y compartir con él un tiempo de este confinamiento.

Ion Aramendi en 'Todos en casa'

Sin embargo, esta aventura ha llegado a su fin. Televisión Española no ha renovado 'Todos en casa', por lo que la emisión del pasado martes 7 de abril fue la última. El ente público y Proamagna habían llegado a un acuerdo por la emisión de tres programas, dado que la prórroga del estado de alarma terminaba en un principio el 11 de abril. No obstante, la aceptación del espacio por parte de la audiencia no ha sido el esperado por la cadena.

Ha sido la propia productora quien ha dado la noticia de que no volverán el próximo martes. Proamagna ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo en el que agradecía la labor a todos los trabajadores que han hecho posible la emisión del espacio durante las tres semanas y a los espectadores que los han seguido. Además, el presentador también se ha mostrado activo en redes sociales, respondiendo a las muestras de cariño de todos los seguidores.

Sin el respaldo del público

Ion Aramendi no lo tenía nada fácil para llamar la atención de los espectadores en la noche del martes debido al dominio de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Su estreno el 24 de marzo le otorgó un 5,3% y 851.000 espectadores, bajando considerablemente respecto al cine de la semana anterior. Una semana después, repitió el 5,3%, aunque mejoró en espectadores a 982.000. Su última entrega, en cambio, sí conseguía llevarse mayor recepción del público, anotando un 7,2% y 1.265.000 espectadores.