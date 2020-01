Todos los secretos del rodaje de las escenas de acción en "No te fallaré", la película de 'Compañeros'

Para despedirnos de casi todos los miembros de la pandilla principal de 'Compañeros', llegaba a la gran pantalla en 2001 "No te fallaré". Esta película arrancaba con el viaje de final de curso de Quimi, Valle y compañía para celebrar que habían acabado sus estudios en el Azcona, pero cuando se juntan 3 años después descubren los grandes giros que han dado sus vidas.

Quimi y su salto en "No te fallaré"

Ahora, Manuel Ríos San Martín, guionista y director del filme, ha querido resaltar algunas secuencias de la película que "tuvo éxito en taquilla, pero pasó un poco desapercibida para algunos compañeros de profesión". De este modo, ha querido ir publicado a través de su cuenta de Twitter las distintas escenas de acción contando algunos de los secretos más curiosos de un rodaje que, tal y como él publica, "tenía una realización moderna incluso para hoy en día".

La película No te fallaré tuvo éxito en taquilla, pero pasó un poco desapercibida para algunos compañeros de profesión.

Creo que tenía una realización moderna incluso para hoy en día. Empecemos con el salto de Quimi. #Compañeros

Abro hilo de secuencias de acción. pic.twitter.com/Q5C06KxwtO — Manuel Ríos San Martín (@mriossanmartin) January 3, 2020

En la primera escena que ha querido centrarse es en la que Quimi (Antonio Hortelano) da un impresionante salto al agua ofreciendo otro impactante punto de vista en que se aprecia la caída de 17 metros (según estuviese la marea). Lamentablemente, uno de los usuarios ha respondido a esta curiosidad contando lo siguiente: "Vivo muy cerca de ese lugar, y me imagino que ya sabrás que hace años que esa plataforma ya no existe".

Con la Castellana cortada y sin saber conducir

Otra de las escenas que San Martín ha querido destacar es una en la que se podía disfrutar de una "espectacular persecución en Las Ventas. Costó conseguir el permiso, pero mereció la pena. Primero lo intentamos con el puente de Juan Bravo. Yo creo que quedó mejor aquí", opina el director que, siguiendo con otra escena de coches, ha recordado una que transcurre en la Castellana de Madrid. Cuando quiso cortar la avenida, "más de uno del equipo de producción se acordó de mi familia. Pero la cortamos un 15 de agosto con mucha gente de vacaciones. Hasta 30 coches de especialistas implicados", comenta antes de dar el detalle más curioso de la escena: "Eva Santolaria no sabía conducir".

En otra secuencia al volante, el coche caía por un precipicio. "No quise que explotara. Los coches no explotan, aunque pueda quedar espectacular", comenta San Martín apuntado que esta secuencia se rodó con "cuatro cámaras y un acantilado impactante. Daba miedito rodar el subjetivo desde dentro del coche". Y llega el momento de la tremenda explosión final de la película: "Hoy en día, que todas las explosiones son digitales, todavía impacta más ver cómo quedó esta. Los actores son los de verdad. Sin dobles", apunta el director.

Y... LA EXPLOSIÓN FINAL.

Hoy en día, que todas las explosiones son digitales, todavía impacta más ver cómo quedó esta. (Morefect efectos especiales). Los actores son los de verdad. Sin dobles.

Aquí lo cuento.https://t.co/4MEJALkGWc pic.twitter.com/P4WWJsamX0 — Manuel Ríos San Martín (@mriossanmartin) January 3, 2020

Los fans recuerdan con añoranza le película

A raíz de este hilo recopilatorio de las escenas más llamativas, los fans de la serie y sobre todo de la película han mostrado con nostalgia lo mucho que les gustó en su día con comentarios como que "para los seguidores de la serie fue un regalo", "la película me gusto mucho. Gran trabajo", "la peli está muy bien pero los seguidores nos quedamos con ganas de más" o "a mí me gustó bastante y me pareció un buen cierre de la serie", entre muchos otros.