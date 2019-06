La transformación física de Labrador con 15 kilos más

El reality show de MTV 'Gandía Shore' fue sin duda cantera de infinidad de rostros conocidos, que tras su paso por el formato se han convertido en habituales de la pequeña pantalla. Si han triunfado personajes como Ylenia Padilla o Abraham García, tampoco se ha quedado atrás José Labrador. El que fuese sin duda uno de los participantes más polémicos de la edición ha estado presente en el universo Telecinco y ahora, tras un tiempo apartado de la pequeña pantalla, ha decidido volver pero no de cualquier forma: lo ha hecho con un cuerpo totalmente transformado y que sin duda ha sorprendido a todos.

El cambio físico de Labrador

Labrador ha publicado una imagen en su cuenta oficial de Instagram en el que aparece con 15 kilos más. La fotografía sin duda es impactante y es que la transformación del cuerpo del chico es más que evidente. Lejos de simplemente haber engordado, podemos apreciar como el cuerpo de Labrador ha ganado en masa muscular y lo ha hecho de una forma completamente notoria. El brazo y el pecho de este ha crecido considerablemente, por lo que parece más que claro que las visitas del chico al gimnasio han sido muy frecuentes en los últimos meses. Sin duda, Labrador es socio VIP de su centro de entrenamiento habitual.

Más allá de la foto de su estado actual, Labrador ha querido mostrar también cómo estaba antes para así evidenciar lo mucho que ha cambiado. Lo ha hecho con una imagen y dando además las cifras exactas de lo que pesaba antes y lo que pesa ahora. En la primera imagen, realizada en el año 2015, esta pesaba 74 kilos mientras que en la segunda instantánea (realizada ahora) este peso ha aumentado a 89 kilos. Además, el chico ha completado esto con la frase: "Cuando me dicen que siempre estoy igual, yo siempre tengo que ponerme un par de fotos".

La respuesta de sus seguidores

En cuanto la imagen ha sido publicada, más allá de saltar a los medios de comunicación, rápidamente se ha hecho viral en dicha red social. De esta forma, ha recibido infinidad de comentarios y más de 5.000 likes. Muchos han sido los que han bromeado con el color de piel del chico: "¡Ahora estás más blanco!" y "Bueno... en la segunda foto estás más blanco" podíamos leer por ejemplo mientras que otros han querido destacar el gran trabajo en el gimnasio que ha hecho este tiempo. "Es obvio el trabajo y sacrificio que llevas. Te has doblado en volumen!!! Aún así.... que guapo estabas antes jodio!!!", "Madre de dios" o "Hay que estar ciego para ver que no has crecido mucho" han sido algunos de los comentarios que hemos podido leer.