Por Alejandro Burrueco Marín |

'Valle Salvaje' ha emitido este martes 8 de octubre su capítulo 17, en el que la familia Gálvez de Aguirre no ha podido impedir la detención de Adriana. Bernardo ha señalado a Rafael como su cómplice en la investigación y se ha negado a quitar la denuncia, así que Julio se ha enfurecido por la participación de su hermano. Irene, obsesionada por impedir la boda del duque y Mercedes, ha recibido el apoyo de Gaspar, pero no el de Julio. A su vez, Luisa se ha preocupado por Bárbara, por lo que Isabel le ha recriminado diciéndole que no es de la familia.

Capítulo 18 de 'Valle Salvaje'

¿Qué pasará el miércoles?

. José Luis ha paralizado sus planes de boda por las constantes amenazas de Victoria. Mercedes ha frenado los acercamientos con su sobrino, aunque Alejo se ha presentado en su alcoba borracho. Finalmente,

Rafael descubrirá que Julio ha visitado a Adriana en el capítulo 18 de 'Valle Salvaje', que se emitirá el próximo miércoles 9 de octubre. Bárbara le suplicará a su tía que le pida ayuda al duque para liberar a Adriana, así que José Luis aprovechará para chantajear a Victoria, garantizando la boda de su hijo con la joven. Luisa conseguirá que Victoria no pague su enfado con Pedrito, enfrentándose de nuevo a Isabel. Irene y Alejo intentarán que Rafael se oponga a la boda, aunque su prioridad será Adriana, a quien no conseguirá visitar.

Bernardo seguirá sin retirar la denuncia, pese a que Rafael cambie su estrategia con él. Mercedes intentará sin éxito que Alejo recapacite, mientras que el joven tendrá un bonito encuentro con Luisa antes de la visita de Atanasio. Con Matilde espiándolos, Irene propondrá un aborto que Gaspar no verá con buenos ojos. José Luis no podrá ayudar a Adriana con su influencia, así que Mercedes utilizará su poder contra Bernardo.