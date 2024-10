Por Alejandro Burrueco Marín |

Tras la emisión de los Premios Princesa de Asturias, Televisión Española volverá a ver alterada la programación de su tarde durante la semana siguiente. Será el próximo 29 de octubre cuando La 1 adelante algunos de sus formatos y elimine otros para hacer hueco al partido amistoso de la Selección Española de fútbol femenino, que jugará contra Italia a partir de las 18:15 horas.

'El cazador'

, ya que se adelantarán 5 minutos cada uno. Cogiendo esta distancia,, a las 16:20 horas. Después, tomando cada vez más margen,, empezando su emisión a las 17:15 horas. Los peores parados volverán a ser

TVE ha dejado hueco en su parrilla al fútbol en la franja que va desde las 18:05 hasta las 20:05 horas, para prevenir en el caso de que el partido se extendiese más allá de los 90 minutos iniciales. De esta manera, también podrán cubrir los 10 minutos previos al partido y el posible tiempo añadido. Tras el partido, la cadena pública volverá a repetir la misma fórmula que ya utilizó con los Premios Princesa de Asturias.

'Aquí la Tierra' vuelve a extender su emisión

'Aquí la Tierra' sumará 25 minutos a su emisión por medio de una edición exprés a partir de las 20:05 horas. Sin embargo, con el impresvisible fútbol esta hora podría atrasarse o incluso adelantarse. No obstante, al tratarse de un partido amistoso no serán cambios muy bruscos, puesto que no habrá ni prórroga ni penaltis. Los equipos femeninos de España e Italia se enfrentarán en el Estadio Romeo Menti de Vicenza en un partido que también podrá seguirse a través de RTVE Play.