Verdeliss vive un duro momento como madre: "No me había atrevido a contarlo por miedo al rechazo"

La influencer Verdeliss se ha ganado el cariño de todos sus fans a través de sus vlogs, compartiendo sus momentos más cotidianos y emotivos con su familia y en los que siempre hace gala de su constante sonrisa y actitud alegre. Sin embargo, sus seguidores empezaron a preocuparse, ya que el último vídeo que publicó comenzaba con unas idílicas imágenes con su pareja e hijos en la playa, pero al final del vídeo, la navarra se derrumbaba y confesaba que está atravesando un mal momento.

Verdeliss, en un vídeo de su canal de Youtube

Verdeliss confesaba en su último vídeo algo que nunca había contado: "No me había atrevido a contarlo por miedo al rechazo". Emocionada, con la voz entrecortada, revelaba que no pasa el tiempo que le gustaría con sus hijos, debido al intenso ritmo de trabajo que tiene: "Trabajo mucho para darle lo mejor a mis hijos, pero al mismo tiempo, ¿cuánto de darles lo mejor es no tener presencia para ellos?", se preguntaba la influencer, preocupada por perderse la infancia de sus niños.

Incluso los hijos de la exconcursante de 'GH VIP' han notado el mal momento que está atravesando su madre. Su hijo Julen le dedicaba unas palabras de comprensión: "Estás un poco triste por nosotros... Es que tú tienes mucho trabajo y no puedes estar muchos días como papá". Verdeliss recordaba con nostalgia pequeños detalles que ya no puede disfrutar: "Echo de menos estos momentos en los que podía ir a pasar una tarde al parque". La youtuber anhela esos momentos de evasión del trabajo y, sobre todo, el ver crecer a sus hijos.

El día en la playa hizo que Verdeliss reflexionase sobre el ritmo que llevaba últimamente: "Lo hemos pasado tan bien durante todo el día que de repente ha sido como ser consciente del tiempo que estoy perdiendo con ellos. ¿Sabes qué hay peor que no tener la vida que deseas? Tenerla y verla pasar delante de tus ojos", confesaba con mucha frustración.

Los hijos de Verdeliss, un gran apoyo

Verdeliss se sinceraba y explicaba que todo lo que hace es por el bien de sus hijos: "Solo quiero que crezcan felices y sanos, quiero que tengan lo mejor y eso implica mucho esfuerzo". Sin embargo, la influencer se daba cuenta de que estaba viviendo una contradicción: cuanto más trabaja para darle un futuro mejor a sus niños, menos momentos puede compartir con ellos. A pesar de que no puede verlos tanto como desearía, sus hijos son conscientes de los esfuerzos de su madre y la animan todo lo que pueden.

Y es que los niños le regalaron a su madre todo tipo de dibujos: un retrato de Verdeliss con capa como súper heroína, ilustraciones de corazones y un emotivo texto: "Te quiero y eres muy guapa, gracias por todo lo que has hecho. Te quiero más que a la vida entera y eres lo mejor que tengo para mí".