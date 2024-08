La visión de Daemon en el 2x08 de 'La Casa del Dragón', explicada por su directora

Por Alejandro Rodera |

La segunda temporada de 'La Casa del Dragón' ha culminado dando el paso definitivo hacia una cruenta batalla, aunque la precuela de 'Juego de Tronos' ha tomado la decisión de centrar el octavo y último capítulo en el desarrollo de los personajes y no tanto en el choque bélico. De este modo, hemos visto escenas muy potentes protagonizadas por Helaena, Aegon, Rhaenyra, Alicent y compañía, aunque el momento que más teorías está despertando es, sin duda, el de la visión de Daemon.

Alys y Daemon en 'La Casa del Dragón'

En pleno ecuador del episodio, tras haber orquestado un conato de rebelión contra su esposa junto a Alfred Broome,. Una vez ahí, la enigmática joven ha instado al rey consorte a entrar en contacto con la milenaria corteza, lo cual ha transportado al personaje de Matt Smith a un breve pero revelador viaje en el que

La serie nos deja margen para que interpretemos el significado de esta secuencia, que culmina con Rhaenyra sentada en el Trono de Hierro, una imagen que convence definitivamente a su marido de que debe arrodillarse ante ella y olvidarse de sus ansias de poder si quiere que Poniente no sucumba a una amenaza futura.

Más allá de las especulaciones que cada uno pueda maquinar, para poder comprender mejor la escena podemos indagar en las declaraciones de la directora del episodio, Geeta Vasant Patel, a Variety. En esta entrevista, la cineasta ha explicado cuál fue su hilo conductor a la hora de hacer realidad la visión: "Mi atención estaba puesta en el propósito que iba a tener el contenido de la visión. ¿Qué parte de la historia estaba contando? ¿Cuánto necesitamos para contar la historia?".

El regreso de la Madre de Dragones

De este modo, rechaza la idea de que sea un ejercicio de fanservice, ya que el momento más impactante, la aparición de Daenerys, se planteó en todo momento a través del prisma de Daemon. "Vemos a Daenerys, pero ¿cómo la vemos? ¿Vemos su cara? ¿Qué está haciendo? Pensé que sería interesante ver a los dragones saliendo de su sombra. Estamos en el punto de vista de Daemon, así que esa visión tenía que contarle a Daemon la historia de su gente y que Rhaenyra debía estar en el trono. Era tentador mostrar de cerca a Daenerys, pero no se trataba de eso. De hecho, Daemon no sabe quién es. Tiene que hacerle entender que debe arrodillarse ante Rhaenyra por voluntad propia".

Daenerys en 'La Casa del Dragón'

Antes de ese instante se suceden breves escenarios que fueron desplegados en un único set, en el cual se construyeron diferentes estaciones con cada ambientación. "Las raíces del árbol con las que empieza la secuencia de la visión fueron construidas y después cobraron vida con los efectos visuales. Quería que parecieran un cordón umbilical", apunta la realizadora.

Al final de esas raíces se encuentra Brynden Ríos, el Cuervo de tres ojos, un personaje al que probablemente veamos fuera del árbol en 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante' y al que, de hecho, ya vimos en 'Juego de Tronos' en la trama de Bran. El siguiente bloque muestra a un Caminante Blanco al otro lado del Muro, y para que recordara al imaginario de 'Juego de Tronos' se rescató algo de vestuario de la serie original. "Todo el mundo fue al set para ver cómo rodábamos ese día", recuerda Patel.

Después se recrea un campo de batalla totalmente arrasado, con un dragón muerto y numerosos cadáveres humanos alrededor de Daemon, que va pisando sangre a medida que avanza, hasta que cae en el líquido y se ahoga. "Para la escena del ahogamiento, quería tener un tanque de agua, pero no teníamos dinero suficiente para eso, así que alguien propuso que fuera sangre de dragón en vez de agua. Por tanto, oscurecimos el agua y lo grabamos en seco, solo era Matt Smith en una plataforma con ventiladores apuntándole para que pareciera que estaba sumergido".

Cambio de actitud

El colofón final es la irrupción de Helaena, que desde el principio ha demostrado sus habilidades como soñadora. Su sobrina le deja claro cuál debe ser su papel en la guerra, y Daemon lo asume cuando Rhaenyra llega a Harrenhal a disipar sus ínfulas y él, sin pensarlo dos veces, se arrodilla ante ella.

"Lo que Daemon ha vivido en Harrenhal le convence de que hay algo más grande que él. Daemon es alguien que siempre ha pensado en sí mismo, y aquí le piden que piense en el lienzo al completo. La visión le convence de que Rhaenyra tiene que estar en el trono", añade Patel en una entrevista concedida a TVLine.

Y tras este giro, ¿en qué posición queda Daemon? "Cuando estaba pensando en cómo dirigir esto, me decía, 'Veo a Daemon con un Yoda que se acaba de dar cuenta de que es Yoda'. Es el líder espiritual, no alguien que se está volviendo servicial. No está dando un paso atrás, sino que está caminando hacia su auténtico rol. [...] Es alguien que se ha convertido en el mentor en un viaje del héroe, y la heroína es Rhaenyra", sentencia la directora.