Clinton Liberty rompe las reglas de 'La Casa del Dragón': "Que Bruma elija a Addam es un cambio de paradigma"

La segunda temporada de 'La Casa del Dragón' se ha situado a pie de calle en repetidas ocasiones para fijarse en los trabajadores que permiten que Poniente siga en pie. Sin embargo, esta mirada a la base de la pirámide jerárquica tenía poco que ver con el costumbrismo, y en el sexto y el séptimo episodio ya hemos descubierto cuál era el verdadero objetivo: sembrar a los semillas de dragón, aquellos descendientes bastardos que, por los azares de la guerra, tendrán que asumir un rol protagonista en la Danza de los Dragones.

Addam frente a Bruma en 'La Casa del Dragón'

El primero de estos inesperados jinetes en ser cosechado ha sido Addam of Hull (o Addam de la Quilla en español),. Por sus venas corre la sangre valyria, pero realmente no ha sido él quien ha ido en busca de un dragón, sino que. De este modo, se han alterado las dinámicas habituales en esa relación tan especial entre jinete y dragón y, sobre todo, se ha dado un vuelco a la guerra al reforzar ostensiblemente al bando de los Negros. Y

Empecemos por el principio. ¿Cómo fue el proceso para hacerte con el papel de Addam y, una vez superado el casting, cómo fue participar en el rodaje de una serie de estas dimensiones?

Estaba muy nervioso porque era muy fan de la serie. Así que cuando me enteré de que estaban haciendo pruebas para un personaje tan importante como Addam, me puse nervioso, pero me quité esos nervios a base de trabajo. Intenté no pensar demasiado en el futuro y centrarme todo lo posible en el presente. Eso me ayudó.

Tras hacerme con el papel y al estar en el set de rodaje, los nervios se transformaron en emoción, porque era un sueño hecho realidad. De repente, estaba en Poniente viviendo mi sueño con dragones, la Serpiente Marina, todos estos personajes... Al fin y al cabo, soy un fan. Había visto la primera temporada de 'La Casa del Dragón' y todas las temporadas de 'Juego de Tronos', así que no podía creerme que estuviera en Poniente, flipaba cada día. Aun así, tenía que dejar eso de lado y ser profesional, pero el niño que llevo dentro lo estaba disfrutando todo el rato.

Flipaba cada día por estar en Poniente

Ahora además de ser un fan eres una parte importante de la serie, sobre todo después de que Addam fuera reclamado por Bruma. ¿Cómo viviste las semanas de expectación hasta ese giro y cómo ha cambiado todo desde entonces?

Mi familia y mis amigos se lo tomaban como, 'Está en la playa con un cangrejo, ¡qué bien!'. Tuvieron que esperar varios episodios y me preguntaban cuándo volverían a ver Addam. Entonces salió el sexto episodio y todo el mundo se volvió loco, porque una cosa es estar en el universo de 'Juego de Tronos' y otra es estar en una serie que se llama 'La Casa del Dragón' y que tu personaje tenga un dragón. Es todo un honor y un sueño hecho realidad.

A lo largo de este salto a una de las mayores series del momento, has estado acompañado por Abubakar Salim, que interpreta a Alyn, el hermano de Addam. ¿Te ayudó tener a alguien a tu lado que estaba atravesando la misma experiencia?

No podría haber tenido a alguien mejor que diera vida a mi hermano. Los dos nos hemos convertido en hermanos en la vida real. Me dio muchos consejos, hablamos un montón... Cada día nos preguntábamos, '¿De verdad estamos aquí? ¿Vamos a subir a ese barco? ¿Voy a montar en ese dragón? ¿Está sucediendo realmente?'. Los dos éramos fans, y a cada paso que dábamos descubríamos lo grande que era la serie en realidad. Y estuvo muy bien poder apoyarnos el uno en el otro porque a veces puede ser bastante abrumador, pero si tienes a alguien tan cercano que atraviesa este viaje junto a ti, resulta más sencillo y disfrutable. Alyn y Steve [Toussaint] eran mi familia en el set.

Clinton Liberty y Abubakar Salim como Addam y Alyn en 'La Casa del Dragón'

Nada más empezar el séptimo episodio te vemos con Bruma en un cara a cara con Rhaenyra. Después de haber grabado todas las escenas con Abubakar y Steve, ¿cómo fue rodar ese momento tan épico con Emma D'Arcy?

Emma es le mejor intérprete con quien he trabajado en mi vida. Simplemente miraba y pensaba, '¿Cómo lo estás haciendo? Lo haces tan bien'. Además, es muy buena persona, ha cuidado de mí y se ha asegurado de que estuviera bien y de que las escenas salieran bien para ambos. Recuerdo la primera vez que vi a Emma aparecer como Rhaenyra, con el pelo rubio y todo el vestuario, y de repente dejó de ser Emma y pasó a ser la reina. Fue muy divertido, me lo pasé muy bien.

A veces puede ser abrumador, pero estuvo bien poder apoyarme en Abubakar

En cuanto a la reacción de Addam a ese encuentro, ya hemos visto que se ha arrodillado ante Rhaenyra y le ha jurado lealtad, pero ¿qué podemos esperar de él? En la Danza de los Dragones, cada personaje también libra su propia batalla interna. ¿Cuál es la suya?

Sin destripar demasiado, tan solo diré que está intentado demostrar su valía. Esa es la batalla que ha tenido durante toda su vida, la de lograr la aprobación de su padre, Corlys, y también la de reconocerse a sí mismo su valor. Ahora que tiene la oportunidad con la que siempre ha soñado, ¿la aprovechará? ¿Puede conseguirlo? Es una lucha constante por ver si es capaz de ser la persona que quiere ser y si está a la altura de esa imagen que persigue de sí mismo.

Rhaenyra junto a Addam y Bruma en 'La Casa del Dragón'

Si nos fijamos en el lienzo completo de la serie, lo que ha hecho Addam es insólito, ya que los jinetes solían ser nobles, no gente del pueblo llano. ¿Cómo cambia las reglas del juego este giro?

Las reglas del juego han cambiado porque nunca habíamos visto a un dragón reclamando a su jinete, siempre había sido al revés. Esto hace que Rhaenyra se dé cuenta de que también es algo factible para la gente de a pie. El hecho de que Addam exista y Bruma le elija supone un cambio de paradigma con respecto a lo que le puede suceder a cualquiera. Incluso si dejas de lado la guerra y los dragones, para la gente que ve la serie Addam estaba en el estrato más bajo posible de la sociedad, pero ahora tiene la oportunidad de luchar por su reina. Ha sido elevado, lo cual demuestra que, independientemente de tu posición, siempre hay que tener esperanza. Addam le ha demostrado eso a mucha gente, incluso a mí al haber conseguido llegar a 'La Casa del Dragón'.

¿Y por qué crees que le eligió Bruma?

Es una buena pregunta. Creo que fue elegido por Bruma porque cuando estás en medio de una guerra, los corazones de la gente se endurecen. No ves a la gente siendo amable o cariñosa, pero Laenor sí era amable de manera genuina y, obviamente, compartía sangre con Addam. Esos dos factores combinados hacen que Bruma elija a Addam, ya que en pleno conflicto él se desmarca como alguien agradable que quiere hacer el bien, y Bruma lo percibe.

¿Seguirá siendo tan buena persona Addam o cambiará? Tendremos que esperar para verlo

En este universo tan inclemente, ser una buena persona no siempre es la mejor estrategia para sobrevivir. ¿Qué habilidades tiene Addam para no caer en la Danza de los Dragones?

Addam irá descubriendo esas habilidades a medida que avance. Ahora se encuentra en una realidad a la que jamás se había aproximado, así que esta guerra y esta aventura con Bruma y Rhaenyra le van a enseñar cómo es realmente el mundo y le pondrán a prueba. ¿Seguirá siendo tan buena persona o cambiará? No lo sabemos. Tendremos que esperar para verlo.