La noche del jueves 9 de mayo, el Mälmo Arena acogía la segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2024, en la que se incluía la actuación de la representante de Israel, condenada por gran parte de la audiencia del certamen. Una participación marcada por el genocidio del pueblo palestino en Gaza, razón por la cual la VRT, la televisión belga, anunció la medida que había tomado al respecto durante la emisión de la semifinal, antes de su arranque.

Mustii, representante de Bélgica en Eurovisión 2024

"Esta es una acción sindical", arrancaba el mensaje mostrado a la audiencia de la televisión belga, justo antes de que comenzara la cita eurovisiva. En él, la VRT aseguraba que, al igual que señaló que "el Estado de Israel destruye la libertad de prensa"., advertían desde la VRT.

El mensaje concluía con los hashtags de #CeaseFireNow ("Alto al fuego ahora") y #StopGenocide ("Parad el genocidio"), después de dejar claro que no se trataba de una decisión de los altos cargos. De hecho, el sindicato ACOD-VRT defendía la decisión en el medio holandés HLN: "Llevamos meses observando con horror los acontecimientos en Oriente Medio. Estamos convencidos de que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio y por eso es escandaloso que haya una actuación israelí en el Festival de Eurovisión".

"Hemos tomado nota"

"No hacer nada, solo mirar, ya no es una opción", trasladaban desde el sindicato de la VRT, lamentando que la UER hubiera permitido la participación de Israel en el festival. Por ello, desde la organización esperaban que, con su mensaje, se enviara "una señal al gobierno israelí para que detenga los combates y los asesinatos, permita la entrada de observadores internacionales y de la prensa y se siente a negociar una solución". Asimismo, Yasmine Van der Borght, portavoz de la VRT, confirmó que se trataba de "una acción sindical": "Nos informaron que esto iba a suceder. Los sindicatos tienen derecho a actuar y no necesitan permiso para hacerlo. Sólo puedo decir que hemos tomado nota de la acción".