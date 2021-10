Miércoles 13 de octubre, 08:30 hora local (15.30 hora española), una fecha que William Shatner no olvidará nunca. El segundo vuelo oficial de la Blue Origin arrancaba 24 horas después de lo previsto debido a la climatología, y lo hacía con el mítico actor, conocido globalmente por su papel de Capitán James T. Kirk en 'Star Trek, la clásica serie de los años 60, entre los miembros de la tripulación del cohete New Shepard. Junto a él, emprendían el despegue la vicepresidenta de Misiones y Operaciones de Blue Origin, Audrey Powers, el fundador de la empresa Metadata, Glen de Vries, y el fundador de la compañía Planet Labs y exingeniero de la NASA, Cris Boshuizen.

William Shatner a bordo de la Blue Origin

Después de unos minutos en el espacio, la nave aterrizaba en el oeste de Texas, convirtiendo al intérprete canadiense en la persona de mayor edad en lograr esta hazaña a sus 90 años. Al bajarse del cohete, ya en tierra firme, el de Montreal no podía contener los sentimientos: "Estoy realmente lleno de emoción por lo que acaba de suceder. Espero no recuperarme nunca. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo. [...] Es mucho más grande que yo y que la vida. No sé lo que le parecerá al mundo, pero a mí me parece que soy como un niño jugando en la orilla del mar mientras el gran océano de la verdad yacía desconocido ante mí", señalaba.

Del mismo modo, Shatner le dedicaba unas palabras de agradecimiento a Jeff Bezos, fundador de Amazon y desarrollador del programa Blue Origin: "Lo que me has dado es la experiencia más profunda que puedo imaginar. No tiene nada que ver con el verde y con el azul, sino que tiene que ver con la enormidad, la velocidad y la rapidez de la vida y la muerte. [...] Todos en este mundo necesitan hacer esto. Ver el color azul alrededor a ti, y luego de repente estar viendo hacia la oscuridad, eso es lo que ha ocurrido", proseguía exultante.

"Star Trek" star William Shatner gets emotional with Jeff Bezos after becoming the oldest person to go to space: "This experience is something unbelievable" pic.twitter.com/Eni1thewmv — CBS News (@CBSNews) October 13, 2021

Hito irrepetible

El veterano actor también ha querido expresar qué se le pasaba por la cabeza en los momentos previos al despegue: "¿Voy a ser capaz de sobrevivir a las fuerzas G? ¿Voy a sobrevivir a eso? Entonces pienso, 'Dios mío, apenas estamos subiendo a la torre de lanzamiento'. Dios mío, qué experiencia. Fue tan conmovedor; esta experiencia fue algo increíble", indicaba el que fuera protagonista de 'Star Trek' tras cumplir el sueño de su vida.