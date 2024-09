Aída Nízar es agredida en directo y 'Ni que fuéramos' se ve obligado a cortar su reportaje

Canal Quickie |

En la tarde del 11 de septiembre de 2024, 'Ni que fuéramos Shhh' se desplazaba a Sanlúcar de Barrameda para hacer un reportaje sobre los supuesto inquiokupas de Manu Tenorio. Aída Nízar era la encargada de cubrir la información de última hora en la ya mencionada ciudad de Cádiz. Sin embargo, la situación se ha descontrolado en pleno directo, cuando Nízar conectaba en directo con María Patiño mientras entraba en un bar, donde ha sido agredida al recibir un empujón por parte de una mujer.

"Cortad la imagen, no, no, no. Está claro que esta situación se puede ir de las manos y no. Son temas muy delicados, temas sociales. Que Aída Nízar se vaya inmediatamente de esa zona y entreviste solo a las personas que quieran de forma voluntaria", pedía la presentadora de 'Ni que fuéramos Shhh' en Ten y Canal Quickie.

Antes de recibir el empujón, Aída Nízar protagonizaba también un cebo de su reportaje, enseñando cómo había sido rechazada por los vecinos de los inquilinos del cantante, recibiendo incluso varios manguerazos de agua y lejía, obligando a actuar a la policía. Finalmente, María Patiño conseguía hablar con la hija de la presidenta de la comunidad de vecinos, quien negaba todo lo ocurrido y señalaba las provocaciones de Aída Nízar.