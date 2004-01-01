Ángela Molina ('Pura Sangre'): "Tú lees un guion y sabes si te pertenece estar ahí o no, es como una ley divina"

Julia Almazán |

El próximo 28 de enero, Telecinco estrena 'Pura sangre', su nueva y ambiciosa apuesta de ficción para el prime time. La serie cuenta con un reparto coral encabezado por Ángela Molina, Pep Munné, Pedro Casablanc y Blanca Romero, Amaia Salamanca y Aitor Luna, entre otros. En 'Pura Sangre', Ángela Molina da vida a Rosario del Monte, la matriarca de una poderosa familia marcada por los secretos y las tensiones. Con motivo del estreno, FormulaTV ha hablado con la actriz sobre qué la convenció del proyecto, la complejidad de su personaje y cómo ha sido el rodaje de una serie tan ligada a la tierra, la familia y las emociones.

Titulares de Ángela Molina