Ángela Molina ('Pura Sangre'): "Tú lees un guion y sabes si te pertenece estar ahí o no, es como una ley divina"

Pura sangre
2026 - Act
España 2 temporadas 16 capítulos
DramaMisterio
El próximo 28 de enero, Telecinco estrena 'Pura sangre', su nueva y ambiciosa apuesta de ficción para el prime time. La serie cuenta con un reparto coral encabezado por Ángela Molina, Pep Munné, Pedro Casablanc y Blanca Romero, Amaia Salamanca y Aitor Luna, entre otros. En 'Pura Sangre', Ángela Molina da vida a Rosario del Monte, la matriarca de una poderosa familia marcada por los secretos y las tensiones. Con motivo del estreno, FormulaTV ha hablado con la actriz sobre qué la convenció del proyecto, la complejidad de su personaje y cómo ha sido el rodaje de una serie tan ligada a la tierra, la familia y las emociones.
Titulares de Ángela Molina
- "Tú lees un guion y sabes si te pertenece estar ahí o no, es como una ley divina"
- "Rosario es leal a su propia historia, tiene unos principios basados en el amor a los suyos"
- "Ella está pasando por un momento de su vida muy sensible"
- "Rosario se siente frágil frente a lo que es su vida en ese momento"
- "Es un personaje muy complejo dentro de que es una mujer muy transparente"
- "Grabar con Pep Munné ha sido fantástico"
- "Mi relación con Pep en la serie se basa en una situación de dar palos de ciego todo el tiempo"
- "Los animales son tan bellos que solo estar cerca de ellos ya es pura admiración"
- "Hay que ser cautos con los animales porque ellos saben quién tienen al lado"
- "Ha sido especial el rodaje porque encima tenemos unos exteriores maravillosos"
- "La tierra es la que nos alimenta, es la madre, es la que genera todo el movimiento de lo que somos"
- "Rosario nunca se ha querido ir de su tierra ha sido su enseñanza vital"
- "Tenéis que ver lo que sintáis que tengáis que ver"
- "Yo no la he visto y me apetece verla"