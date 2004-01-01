El anime de 'Hirayasumi' anuncia su mes de estreno con este teaser

VIZ Media |

El mundo del anime todavía tiene mucho que decir en 2026. La temporada de invierno sigue su curso y grandes proyectos como 'Jojo's Bizarre Adventure', 'Los diarios de la boticaria', 'Witch Hat Atelier' o 'Jaadugar' están pendientes de ver la luz, pero desde las cadenas y plataformas ya se está vertebrando el calendario del próximo año.

Entre los títulos que tratarán de destacar en 2027 se encuentra 'Hirayasumi', la adaptación del aclamado manga de Keigo Shinzo. El estudio encargado de la versión televisiva es Production +h ('Dead Dead Demon's Dededede Destruction'), que brindará la serie a partir del próximo mes de enero, como se ha desvelado a través de un primer teaser conceptual en el que podemos ver al personaje principal, Hiroto Ikuta, junto a la anciana Hanae Wada.

Entre ambos se forma un vínculo muy especial, que da pie a una nueva realidad para Ikuta cuando su prima Natsumi Kobayashi llega a la ciudad para estudiar Bellas Artes. Sobre el papel, la historia ideada por Shinzo, de un enternecedor carácter cotidiano, aún no ha sido completada, aunque ya cuenta con nueve volúmenes recopilatorios que han sido publicados en España por Milky Way Ediciones. El responsable de la adaptación es el director Kei Suezawa, que también coordina el apartado de guion.