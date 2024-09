Netflix |

Netflix quiere recuperar el aura de 'La Casa de Papel' con 'Asalto al Banco Central', un proyecto que evoca a la exitosa serie que nació en Antena 3. En primer lugar, cuenta con algunos de los nombres del proyecto, como Miguel Herrán, María Pedraza y Hovik Keuchkerian. A ellos se les suma Isak Férriz, otro rostro conocido de la plataforma por su trabajo en 'El cuerpo en llamas'.

La serie nos lleva hasta 1981, concretamente al 23 de mayo, justo tres meses después de que el coronel Tejero perpetrara el golpe de Estado en el Congreso de los Diputados. Esta fecha no es casualidad, puesto que en Barcelona se está planeando otro golpe, en esta ocasión al Banco Central. Ese día, once hombres encapuchados entran a la sede del banco para protagonizar un espectacular atraco que da de lleno en una reciente democracia. Los atracadores amenazan con matar a los 200 rehenes si el gobierno no libera a Tejero y a otros tres responsables del 23F.

'Asalto al Banco Central' cuenta con la dirección de Daniel Calparsoro, en cuya trayectoria se encuentran ficciones televisivas como 'Operación Marea Negra' o 'Hasta el cielo: La serie'. La miniserie, producida por Brutal Media, se estrena el 8 de noviembre en Netflix.