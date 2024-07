Así es 'Friends: The Musical Parody', que lleva toda su esencia de 10 temporadas a una hilarante obra de teatro

Friends: The Musical Parody |

Si hay una serie que seguirá siempre de moda por muchos años que pasen, esa es 'Friends'. Se van sumando las nuevas generaciones mientras que nunca nos cansamos de revisitar sus episodios. Por ello, viendo la gran cantidad de fans que tiene esta sitcom, todo apuntaba a que 'Friends: The Musical Parody' sería el éxito que está siendo. Se trata de una obra de teatro musical que condensa toda la historia de las 10 temporadas en un espectáculo desternillante.

Es complicadísimo que esté todo lo que hemos visto en la serie, pero con un gran trabajo y mucho ingenio consiguen que estén todos los momentos clave o los que cada uno creemos que no pueden faltar. Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey y Phoebe son los protagonistas de esta obra en la que no están solos. Si bien en la promo y carteles ya descubrimos que está Gunther, no es el único de los secundarios que podemos ver en este divertido musical. Omar Ruiz, María Ruiz, María Ochando, Dani Saiz, Ricardo Saiz, Irina Bargues, Kevin Villar, Marta Seguí y Miguel Sánchez son los actores y actrices de esta versión teatral.

Tras su paso por Villanueva de la Serena, El Ejido y Valencia, lleva en Madrid desde el 6 de junio y seguirá hasta el 28 de julio en el Teatro Infanta Isabel. Después de unas merecidas vacaciones estivales, regresarán con bolos en Vigo, Pontevedra, Sevilla, Castellón, Ávila y Valladolid.