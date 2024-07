Besos de pasión, masajes y citas fogosas en 'First Dates Hotel', que llega el 23 de julio a Telecinco

Mediaset España |

La franquicia de 'First Dates' se amplía con 'First Dates Hotel', que aterrizará el 23 de julio en el prime time de Telecinco. A partir de las 22:50h de la noche, nuevos solteros y solteras acudirán al programa de Carlos Sobera para encontrar el amor. Esta vez no lo harán en el mítico restaurante como nos tienen acostumbrados, sino en un idílico hotel ubicado en la ciudad alicantina de Moraira. Así lo vemos en la nueva promo que ha lanzado Mediaset, donde descubrimos algunos de los lugares en los que los solteros tratarán de encender la chispa del amor.

"En un hotel abierto 24 horas para el amor, hay que tener todos los detalles preparados para que la magia surja en cualquiera de sus rincones. Porque la historia de este hotel la construyen nuestros huéspedes", presenta Sobera antes de abrir las puertas del hotel. En jacuzzis, piscinas, camas balinesas o habitaciones vemos ya a los solteros en la promo, en la que comprobamos la buena conexión que hay entre ellos. "Un verano entero para enamorarse. Amores de verano que aparecen para cambiarlo todo. Y pasiones que se despiertan en cualquier rincón del hotel. Días para disfrutar y noches para dejarse llevar", promete Sobera.

El renovado staff también aparece en la promo, poniéndolo todo a punto para la ocasión. Sergio López y DJ Keko se incorporan como botones, Adrián Pedraja como barman y Arianna Aragón y Rocío de Porres como las camareras durante las citas. Se suma también Lidia Torrent como recepcionista, tras dos años ausente del formato diario. Y precisamente esta última y Sobera, que ejercerá de director del hotel, anunciaron la fecha de estreno del dating show en su visita a la gala de 'Supervivientes All Stars' del jueves 18 de julio.