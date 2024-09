La discusión de Mariana Stars y Megui Yeillow en 'Drag Race España 4': ¿Shade, ataques o solo televisión?

Sergio Navarro / Almudena M. Lizana |

En el segundo programa de la cuarta temporada de 'Drag Race España', las reinas debían mostrar sus mejores habilidades en el famoso talent show. Sin embargo, mientras se preparaban para su show, tres reinas han vivido un momento muy tenso que ha abierto un gran debate entre los espectadores del programa de Atresplayer. "Megui es un gay estereotípico de gimnasio", soltaba Mariana Stars sobre Megui Yeillow, mientras que La Niña Delantro quiso pedir disculpas a la que formara parte del pitcrew por lo que ocurrió en el 'Untucked' con Shani LaSanta.

Esta conversación derivó en una discusión entre, sobre todo, la venezolana y Megui Yeillow, quienes debatían sobre el lugar que ocupan las personas más normativas, incluso dentro del propio colectivo LGTBIQ+ (como por ejemplo Megui), en comparación con la exclusión a la que se enfrentan reinas como La Niña Delantro en ambientes que deberían ser seguros.

Esto, trasladado a la competición de 'DRE4', hirió la sensibilidad de la reina sevillana, que se sentía excluida del grupo por su normatividad, mientras que Mariana Stars pareció tomarse la conversación como shade o chiste, señalando que Megui "no es drag queen, no está acostumbrada y tiene la piel fina". Tras este encontronazo, las once reinas vivieron un talent show con una producción inmejorable por parte del programa y una pasarela 'Barrococó' que es la envidia de todas las franquicias de 'Drag Race' gracias al alto nivel de todas ellas.