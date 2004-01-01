El jurado de 'Top Chef: Dulces y famosos': "Es un programa mucho más divertido y dinámico que 'Bake Off'"

Entrevistamos a Osvaldo Gross, Eva Arguiñano y Paco Roncero, el jurado del talent de La 1.

Sergio NavarroPublicado: Miércoles 18 Marzo 2026 08:47 (hace 1 hora)

Top Chef: dulces y famosos

Titulares de Osvaldo Gross, Eva Arguiñano y Paco Roncero

  • Eva Arguiñano: "Osvaldo ha sido un descubrimiento y todo un lujazo tenerle aquí"
  • Paco Roncero: "Osvaldo tiene historia, porque aparte de la parte técnica sabe mucho de dónde viene cada plato"
  • Osvaldo Gross: "Es un placer y un lujo trabajar al lado de semejantes profesionales"
  • O.G.: "Hay expresiones que me parecen de risa: 'eres muy disfrutona' no podría decirlo jamás"
  • E.A.: "Hay diferencias sustanciales con 'Bake off' aunque al principio pensáramos que iba a ser igual"
  • E.A.: "Hay cuatro cocinados en cada programa, un hilo de unión que es la repostería, y muchísimo dinamismo"
  • E.A.: "La dirección nos sorprende al jurado teniendo que interactuar pero sin saber lo que tenemos que hacer"
  • P.R.: "Esta vez también cocinamos nosotros, pero no nos avisan y nos pilla de imprevisto"
  • P.R.: "Es un programa mucho más divertido y dinámico al tener tantas pruebas"
  • P.R.: "Las pruebas son diferentes a las que hemos hecho anteriormente"
  • P.R.: "Nosotros nos lo hemos pasado muy bien, pero los celebrities lo han pasado genial"
  • O.G.: "Hemos hecho de robots de cocina, recibiendo las órdenes de los concursantes"
  • E.A.: "Tenemos manga ancha, podemos hacer de todo"
  • P.R.: "Todos han tenido una gran evolución, a mí quien más me ha sorprendido es Luis Merlo"
  • E.A.: "Samantha ha trabajado muchísimo y me sorprende la capacidad de juego y divertimento que tienen todos"
  • O.G.: "No conocía a nadie. Para mí es como una edición de anónimos... de anónimos y de torpes"
  • P.R.: "Nunca hemos tenido un rol marcado porque no tenemos un papel y el papel juguetón de Damián lo hemos cogido Eva y yo"
  • P.R.: "Estamos disfrutando tanto que los tres nos dejamos llevar en el día a día"
  • O.G.: "He pasado a ser más cercano con los concursantes y me he ido ablandando poco a poco"

