Leire Martínez concede su primera entrevista tras salir de La Oreja de Van Gogh a Mediaset

Mediaset España |

Desde que Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh se separaron, muchos han sido los medios que han pedido a la cantante testimonio de todo lo sucedido. Como ya se sabe, gracias a la actitud que ha tenido, no ha sido un proceso nada fácil para Martínez, y no ha parado de repetir que "hablaría cuando estuviera preparada". Y ese momento ha llegado.

Tal y como ha anunciado la cuenta oficial de X de Mtmad, la cantante será la protagonista de la tercera y nueva temporada de 'Me quedo conmigo', el programa de Mitele presentado por la psicóloga Andrea Vicente que aborda temas como la salud mental, la relaciones afectivas, la autoestima o la gestión emocional. "He decidido venir para seguir curando esas heriditas que todos tenemos y que, a veces, no nos dejan avanzar como quisiéramos", comenta la exvocalista del grupo vasco en el teaser de la temporada.

Esta nueva entrega del formato llega tras la temporada de Elena Tablada, en la que la diseñadora se enfrentó a asuntos tan personales como su relación con su madre, la separación con David Bisbal o su divorcio con Javier Ungría. Aún no se sabe fecha de estreno, pero pronto estará en acceso gratuito para todos los usuarios en Mitele. No cabe más que esperar a ver si Leire Martínez tiene tanto que decir como su predecesora en 'Me quedo conmigo'.