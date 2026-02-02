Netflix |

Un mes después del estreno del capítulo final de 'Stranger Things', los fans más acérrimos de la ficción de Netflix están de enhorabuena, aunque no por ese capítulo extra del que había tantos rumores tras el cierre definitivo, sino por la fecha de estreno del spin-off animado de la serie.

La plataforma ha confirmado por fin que podremos ver nuevas aventuras de Will, Once y el resto de sus amigos a partir del 23 de abril en 'Stranger Things: Relatos del 85'. Con ella, el espectador regresa al pueblo de Hawkins, pero desde un enfoque distinto gracias a una nueva serie animada llena de aventuras creada por el showrunner Eric Robles junto a los hermanos Duffer como productores ejecutivos.

La trama se ubica en el invierno de 1985, cuando la ciudad queda cubierta por la nieve y parece que las amenazas del Mundo del Revés han desaparecido por completo. Sin embargo, bajo esa calma invernal se esconde un peligro desconocido que pondrá en peligro a todo Hawkins.

Para evitar que el terror vuelva a apoderarse del pueblo, Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max deberán actuar con rapidez y unir sus fuerzas e ingenio una vez más, abordando así una historia completamente nueva dentro del universo de 'Stranger Things', donde el misterio, la amistad y el suspense se combinan en una aventura inédita.