El reparto de 'Modern Family' se reencuentra en un spot de WhatsApp

WhatsApp |

'Modern Family' finalizó en 2020 con su undécima temporada, aunque cuatro años más tarde la familia más variopinta de la televisión se ha vuelto a reunir para grabar un spot publicitario. Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Ty Burrell y Julie Bowen han vuelto a compartir espacio para promocionar WhatsApp. "La fricción entre dispositivos es real, si lo sabes, lo sabes. La buena noticia es que existimos", ha publicado WhatsApp en X junto al vídeo.

La escena comienza con Claire, Phil y Cameron comentando la foto de los mellizos de Haley, el personaje de Sarah Hyland, que no aparece en el anuncio. Es entonces cuando llega Mitchell y se da cuenta de que su familia tiene un grupo sin él. Ellos le explican que el problema es su nuevo teléfono con el que manda "fotos borrosas" y "me gustas extraños", haciendo referencia a la diferencia de calidad entre iPhone y Android.

De repente aparece un pintor que estaba trabajando fuera y les explica cómo solucionarlo: "Si tenéis teléfonos diferentes, utilizad WhatsApp, es privado y sin complicaciones". El anuncio finaliza en la cama, donde Cameron sigue riéndose de lo que mandan por el grupo con Mitchell acostado a su lado: "No me puedo creer que me hayáis dejado fuera". Entonces Cameron bromea diciéndole que lo han dejado fuera del teléfono, pero no de su corazón.