La esencia de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' aterriza a Flooxer de la mano de 'Si lo dice mi madre', el nuevo dating show presentado por La Pija y la Quinqui (Carlos Peguer y Mariang Maturana) que es una adaptación del formato internacional 'Mommy Knows Best'. El 28 de julio se estrena el primero de los ocho capítulos de este programa en el que los protagonistas no son los solteros que buscan el amor, sino las personas que mejor los conocen: sus madres.

En cada episodio, los concursantes anónimos tendrán tres citas con tres pretendientes y sus madres. Sin embargo, los solteros no podrán articular palabra durante los encuentros, y serán sus progenitoras las que interactúen entre ellas para hacer "match" entre sus hijos. Contarán anécdotas embarazosas, hablarán de temas delicados y harán preguntas incómodas con el fin de encontrarle a sus hijo su pareja ideal. En mitad de la cita, las celestinas sacarán un objeto personal de ellos, que pasarán a explicar por qué los representa.

Tanto los solteros como los pretendientes, que estarán callados durante todo el encuentro, podrán escribir una pregunta en una tarjeta que su madre leerá en voz alta y solo la otra podrá responder. Además, durante la cita se intercalarán testimonios a cámara de sus madres, que continuarán acompañadas de sus silenciosos hijos. Solo después de la decisión final, que estará en manos de ellas, podremos escuchar lo que tengan que decir los solteros sobre la media naranja que les han escogido.