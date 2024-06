Netflix |

Netflix continúa sumando apuestas de animación a su catálogo, entre las que se incluye una incursión en el universo de la arqueóloga más famosa del mundo de los videojuegos, Lara Croft. Con el nombre de 'Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft', esta nueva serie de animación de la plataforma ha lanzado su primer vistazo de la popular heroína, en la que se incluye su fecha de lanzamiento: el próximo jueves 10 de octubre.

Powerhouse Animation Studios, responsable de series como 'Castlevania', 'Sangre de Zeus' o 'Masters of the Universe', es el estudio a cargo de este nuevo proyecto, cuya historia, por ahora sin un número de episodios anunciado, seguiría los hechos de la trilogía de videojuegos comprendidos como parte de la saga "Survivor", con "Shadow of the Tomb Raider" como el más reciente, al haber sido lanzado en 2018.

Además, en la versión original, la voz de la protagonista contará con la actriz Hayley Atwell, conocida como la Agente Carter en el Universo Cinematográfico de Marvel. A ella se sumarán Earl Baylon, actor que repetirá en el papel de Jonah Maiava, uno de los más fieles amigos de la protagonista, al igual que Allen Maldonado, quien pondrá su voz a Zip, un experto en tecnología que también ha estado presente en algunos videojuegos de la saga.

Esta serie llegaría seis años después de la última película de la popular arqueóloga, con Alicia Vikander como protagonista, y, de hecho, no sería la única apuesta para la pequeña pantalla con Croft al frente: Prime Video también estaría trabajando con el desarrollador de videojuegos Crystal Dynamics en una serie sobre el popular personaje, en su caso de "live action", como confirmaron desde la compañía el mes pasado, aunque por el momento se desconoce si sus tramas tendrían o no relación con la producción de Netflix.