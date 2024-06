Disney+ |

Disney+ ha estrenado el tráiler de 'Becoming Karl Lagerfeld', la serie francesa que se remonta a 1972 para contar cómo se dio a conocer el mítico diseñador Karl Lagerfeld. Para entonces, el diseñador, que está interpretado por Daniel Brühl, no estaba centrado en las pasarelas, sino que se dedicaba al prêt-à-porter, la ropa que lleva en la calle la gente corriente. A sus 38 años todavía no tenía su icónica coleta blanca que se convertiría más adelante en su sello personal.

Durante la serie se narra el enamoramiento entre Lagerfeld y Jacques de Bascher, interpretado por Théodore Pellerin. Por otro lado, aparece otro grande de la moda como lo es Yves Saint Laurent, al que encarna Arnaud Valois, que aunque era amigo de Lagerfeld tuvieron un enfrentamiento, pero Saint Laurent contaba con el apoyo del empresario Pierre Bergé, interpretado por Alex Lutz.

La serie está basada en el bestseller de Raphaëlle Bacqué 'Kaise Karl', por lo que el autor es también uno de los creadores de la serie junto a Isaure Pisani-Ferry y Jennifer Have. Ambas cocreadoras han estado también en el equipo de guion acompañadas por Dominique Baumard y Nathalie Hertzberg. En cuanto a la dirección, Jérôme Salle ha dirigido tres de los episodios y Audrey Estrougo los otros tres.