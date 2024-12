Tráiler 'Fachadas' ('No Good Deed') de Lisa Kudrow

Netflix |

¿Qué estás dispuesto a hacer por la casa de tus sueños? Es lo que se preguntan la pareja formada por Lisa Kudrow y Ray Romano cuando ponen a la venta la casa en la que llevan viviendo toda su vida. Sin embargo, aunque varias parejas se interesan por una oferta inmobiliaria que podría parecer una ganga, la casa esconde oscuros secretos que poco a poco iremos descubriendo.

Es el punto de partida de 'Fachadas' -'No Good Deed' en su título original- la nueva serie de la creadora de 'Dead to Me'. Un elenco coral para una comedia negra sobre la búsqueda de un hogar y dónde están nuestros límites.

La serie debuta el 12 de diciembre de 2024 en la plataforma Netflix con un estreno mundial. El reparto se completa con actores de la talla de Linda Cardelini, Abbi Jacobson, Poppy Liu, Luke Wilson o Teyonah Parris.