Machismo en el fútbol: Acosan e insultan a una operadora de cámara durante un partido en Murcia

El machismo ha vuelto a dejar huella en los campos de fútbol. Sucedió en el descanso del partido entre Muleño y Lorca Deportiva, disputado el pasado domingo 26 de enero en la localidad murciana de Mula. Un grupo de aficionados comenzaron a increpar a una operadora de cámara de la plataforma Footters, que cubre las ligas de Segunda B, Tercera y regional, hasta el punto de hacerla llorar.

Estos son sólo algunos de los comentarios que nuestra compañera operadora tuvo que sufrir por parte de los aficionados del Muleño.



Mucho ánimo para ella y ojalá nunca más tengamos que denunciar ninguna situación similar. pic.twitter.com/dDrJeIF94d — Footters ? (@footters) January 29, 2020

Aprovechando el parón del juego, un par de individuos se situaron justo delante de la cámara, bloqueando la mitad del plano, y comenzaron a interpelar a la trabajadora. Poco más tarde, uno de ellos reprodujo en su móvil un capítulo de una serie infantil llamada 'Bebés llorones'. Harta, la profesional contestó: "Esto no es juego. Quite ahora mismo el teléfono de delante de mi cámara, por favor".

El individuo siguió con una actitud ofensiva e incluso llegó a insultar a la trabajadora, que no paraba de pedir respeto para que pudiese realizar su trabajo. "No te digo yo, con la capulla esta", exclamó en voz alta el aficionado. Los mensajes de apoyo a la empleada de Footters no tardaron en llegar, así como aquellos que denunciaban la actitud vejatoria del hombre.

El comunicado de Footters y la RFEF

La plataforma publicó el vídeo en redes sociales para que quedase constancia de lo que tienen que sufrir sus trabajadoras en un campo de fútbol. "Estos son solo algunos de los comentarios que nuestra compañera operadora tuvo que sufrir por parte de los aficionados del Muleño. Mucho ánimo para ella y ojalá nunca más tengamos que denunciar ninguna situación similar", remarcaron a través de Twitter. La RFEF (Real Federación Española de Fútbol) también mostró toda su "solidaridad y apoyo con la operadora que tuvo que soportar esta situación", abogando por la unión de todos los estamentos para "erradicar este tipo de comportamientos de nuestro fútbol".