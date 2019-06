El actor César Vea iniciará una huelga de hambre como protesta por la subasta de sus bienes por Hacienda

En 2016, el actor César Vea grabó junto a su hermano un corto en el que contaba su precaria situación, junto a la de 62.000 familias españolas. Una situación a la que habían llegado tras invertir en placas solares fotovoltaicas en 2007, aprovechando las primas y ayudas del Gobierno de Zapatero, que se echó atrás con la crisis que llegó un año después tras la caída de Lehman Brothers.

El actor César Vea en una de sus apariciones en 'laSexta noche'

Desde que recibió el "hachazo" de dicho Gobierno con su cambio de rumbo sobre las renovables, han sido múltiples las iniciativas y protestas que Vea ha llevado a cabo para encontrar una solución justa, hasta el punto de acudir al Tribunal de Derechos Humanos tras haber perdido el caso hasta en tres ocasiones, incluso en el Tribunal Constitucional. Vea ha intervenido en programas como 'laSexta noche' para arrojar luz sobre su situación e incluso ha protestado ante el Palacio de la Moncloa a finales de diciembre, cuando pasó la noche en un banco a unos 200 metros del lugar.

A pesar de todo, Hacienda acabó embargando la finca familiar de Vea, situada en La Rioja, a finales de marzo y ya según ha desvelado el actor, "sacará a subasta sus buenes familiares y personales" en el mes de julio. "No me queda más remedio que comenzar esta huelga de hambre", anunció Vea, tras conocer la fatídica noticia a través de una carta emitida por la entidad. El actor tiene intención de realizar dicha huelga ante la sede del PSOE en Madrid, "sencillamente porque delante de la sede del PSOE pasa más gente" que frente a la Moncloa. "Hacienda no entiende de palabras, si no de números. O me pagas, o te embargo", declaró el actor, que se ha mostrado dispuesto a llegar donde haga falta para que le den una solución.

"Decepcionado" con Pedro Sánchez

César Vea añadió que se sentía "decepcionado" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Secretario de Estado, Hugo Morán, le escribiera una carta. Un documento en el que Morán reafirmaba el compromiso del Gobierno "con quienes invirtieron en renovables antes de 2013". Además, el secretario manifestó el deseo del Gobierno de "proporcionar alternativas a los pequeños inversores que se vieron perjudicados por la inseguridad de un marco regulatorio que cambió sin previo aviso ni medida paliativa alguna". Unos compromisos de los que, por el momento, no parece que se haya hecho movimiento alguno dada la tajante decisión de Vea de hacer una huelga de hambre.