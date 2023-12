Agreden e intentan robar a un equipo de 'Espejo público' en pleno centro de Madrid

Por Sergio Navarro |

Navidad es una época en la que hay que ir con mucho cuidado por las calles, pues con tantas aglomeraciones, hay quienes se frotan las manos viendo el escenario perfecto para múltiples robos. Dos de las víctimas han sido una reportera y una cámara de 'Espejo público', donde han contado hoy los detalles de lo ocurrido.

Imágenes de la agresión del chico con Marta Manzano, en 'Espejo público'

Un equipo haciendo una cobertura especial en el centro de Madrid para hablar de las devoluciones de regalos de Papá Noel cuando sufrieron un intento de robo y agresión. Marta Manzano, la reportera que lo vivió en directo el martes,

Fue "un susto tremendo, no lo esperábamos para nada", cuenta Manzano que estaba esperando con su compañera en la boca de metro a que se les diese paso en directo. Llegó el chico y "nos pidió la acreditación de periodistas, lógicamente le dijimos que no la teníamos. Intentó seguir pidiéndonos más cosas para que sacásemos la cartera. Vio que no íbamos a ceder a ello y empezó a tocar la cámara, empujó a mi compañera y es donde yo intenté pedir auxilio fuera a ver si alguien nos podía ayudar, porque había varios testigos pero ahí nadie hacía nada", lamenta la reportera.

Intento de robo y agresión

La cámara, que no dejó de grabar, mostraba cómo su compañera gritaba: "Eh, eh, eh, ¿qué haces? Llama a la policía". Ahora, recuerda Manzano que vio cómo "estaba robando cosas de la mochila, que es la mochila de los directos, y tiró cosas al suelo de valor". Fue entonces cuando decidió ir hacia él hasta que pensó: "No sé lo que estoy haciendo porque no sé lo que me puede hacer a mí".

En ese momento el chico empujó a la reportera, quien prefirió mantener la calma para que esto no fuera a más. En breve, llegó la Policía Nacional y la seguridad del Metro quienes, mientras ellas seguían muy nerviosas, les explicaron que puede volver a ocurrir porque hay varios como él circulando por la zona.