Por Fernando S. Palenzuela |

La caída de Mario Vaquerizo del escenario el pasado 19 de octubre supuso un auténtico susto para el cantante. Rápidamente tuvo que ser ingresado en el hospital de Cáceres por la magnitud del impacto, que le ocasionó la fractura en dos vértebras y pérdia de visión. El vocalista de las Nancys Rubias salía del hospital dos días después y se trasladaba a Madrid, donde lo esperaba Alaska para iniciar su recuperación.

Alaska y Mario Vaquerizo en su conexión en 'TardeAR'

Sin embargo, la salud de Vaquerizo ha vuelto a preocupar, para poder hacerle las pruebas pertinentes y terminar de descartar cualquier mal mayor. Alaska ha compartido una actualización de su estado salud,

"Está bien, está fenomenal porque cuando le duele mínimamente le ponen el calmante", comentaba la cantante a Chance. "Cuando fuimos a la primera prueba es que no podía estar sentado y de ahí inmediatamente le mandaron a ingresar para que le hiciera pruebas oftalmológicas, neurológicas, traumatológicas... Y como dice él: 'anda que tenía yo la cabeza buena'". Sin embargo, Alaska asegura que "no hay ninguna novedad", algo positivo, dado que "es el proceso que hay que seguir".

¿Recibirá el alta pronto?

Parece que el ingreso hospitalario de Mario Vaquerizo va a ser largo, y es que Alaska ha descartado que haya fecha para que reciba el alta. "Yo más tranquila porque no puede (...) Hay gente que quiere irse del hospital, pero yo estoy más tranquila con que esté ahí". No obstante, afirma que "no tiene ganas de hacer más de lo que hace" y que no se encuentra "desesperado por moverse más": "El no ver bien es casi peor que el no poder moverte bien".

Del mismo modo que no hay fecha para que abandone el hospital, tampoco hay para que recupere la visión: "No podemos decir ni mañana ni en tres meses", confirmaba Alaska. Pese a todo esto, la cantante se mostraba positiva con cómo está transcurriendo todo, pues la caída podría haber tenido consecuencias mucho más graves: "Ya nos han dicho que podría haber sido mortal".