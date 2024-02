Por Daniel Parra |

El tema 'Zorra', de Nebulossa, que ganó el Benidorm Fest y que representará a España en el Festival de Eurovisión 2024 sigue dando que hablar. Programas como 'Espejo público' o 'El hormiguero' han tratado la polémica surgida con la canción en sus tertulias, así como 'TardeAR'. En el programa del martes 6 de febrero, Mario Vaquerizo se sumó a la mesa de tertulianos para dar su opinión de 'Zorra'. El líder del grupo Nancys Rubias pisó fuerte el plató de Telecinco al pedir la palabra a Xavier Sardà vehementemente: "¿Me dejas hablar un momentito? Es que hay más colaboradores aparte que tú". "Que sí, que sí", le dio paso el colaborador.

Ana Rosa Quintana y los colaboradores de 'TardeAR'

Vaquerizo comenzó su argumentación:. "Es que no estamos haciendo canción protesta, es una canción pop, que te hace pasarlo bien, y eso es lo que creo que es el espíritu de Eurovisión que es el que tiene que tener en todo momento", explicó. Ana Rosa Quintana recordó las palabras de Pedro Sánchez en ' Al rojo vivo ': "Yo entiendo que a la 'fachosfera' le hubiera gustado el 'Cara al sol'"., interrumpió la presentadora, que volvió a dar paso a Vaquerizo.

"Mi favorita era 'Zorra', la segunda era 'Gitano', y la tercera era la de Angy Fernández. Eran tres canciones muy eurovisivas", expresó el intérprete, que confundió el título de la canción de Jorge González, 'Caliente'. Beatriz Archidona se refirió a la calidad vocal de María Bas, cantante de Nebulossa: "No canta muy bien, ¿no?". Cristina Tárrega, además, recordó que, para ella, la vocalista desafinó. Vaquerizo insistió en que "hay que tener estilo propio": "Muchas veces las limitaciones, como esta chica que no tiene una gran voz, pero se convierte en un estilo". Por su parte, Xavier Sardà, criticado por sus comentarios recientes, reivindicó la letra de 'Zorra': "Y dice: 'A partir de ahora seré yo, no tú, la que me llamaré zorra'. Perdona, es una reivindicación".

"Yo me iba a presentar"

Más tarde en el debate, Mario Vaquerizo afirmó que estuvo cerca de ir al Benidorm Fest: "Os voy a contar una cosa, yo me iba a presentar este año a Eurovisión". "Ir a Eurovisión implica una responsabilidad muy grande que, a lo mejor, no estás capacitado para tenerla, o que, a lo mejor también, tienes otros trabajos y no puedes estar", explicó el colaborador. Además, Vaquerizo se reivindicó por su música: "El 'nancyrubismo' ha triunfado en Eurovisión. Música grabada y voz en directo, que es lo que llevamos haciendo las Nancys constantemente. Con lo cual, el año que viene, vamos".