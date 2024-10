Por Beatriz Prieto |

La mañana del domingo 20 de octubre, se informó de la grave caída de Mario Vaquerizo desde escenario a dos metros de altura, mientras actuaba con las Nancys Rubias, por la que el artista fue trasladado al hospital la noche del sábado. Finalmente, un día después, el madrileño recibió el alta y dio sus primeras declaraciones a las puertas del centro y, horas después, intervenía en 'TardeAR', programa en el que colabora, para hablar con más detalle de lo sucedido.

Ana Rosa Quintana habla con Alaska y Mario Vaquerizo en 'TardeAR'

, confesó Vaquerizo, desde el salón de su casa con collarín. El colaborador señaló que su accidente "ha sido muy grave", hasta el punto de que el personal sanitario le había "transmitido en todo momento que he tenido mucha suerte, porque una mala caída te puede pasar muchas malas jugadas.". "Estoy feliz, estoy triste, porque no ha sido ninguna imprudencia", confesó Vaquerizo, puesto que no era nuevo en eso de subirse a la plataforma giratoria e incluso había ensayado horas antes.

"Ha sido un tropezón y una mala noche la tiene cualquiera", resumió el madrileño, sobre una experiencia "un poco traumática para mí", puesto que "jamás había perdido el conocimiento". "De repente, me desperté en medio del camerino, con todos mis amigos alrededor, llorando porque estuve un tiempo sin reaccionar", relató Vaquerizo, quien incluso "perdí la visión también y en ese momento tomo consciencia de lo realmente grave que ha sido esta caída". Asimismo, el artista trasladó su diagnóstico: "Conmoción cerebral, no tengo (...) Lo que sí tengo son fracturas en las vértebras, pequeñas fisuras, algo de lo que venía padeciendo últimamente".

"Es muy mal enfermo"

"Estoy perfectamente, veo un poquito nublado y no veo de cerca, por eso no estoy contestando al Whatsapp", explicó Vaquerizo, agradecido por "todas las muestras de cariño". De hecho, Ana Rosa Quintana cedió la palabra a los colaboradores, para que pudieran trasladar su cariño y sus mejores deseos a su compañero. "¿Ha vuelto Olvido?", preguntó después la presentadora, lo que dio pie a que Vaquerizo desvelara que se encontraba allí mismo, detrás de cámaras.

"Es muy mal enfermo, no te muevas", soltó Alaska, ante el empeño de su marido de acercarse a darle un beso a pesar de que "tiene que estar en la cama y guardar reposo". "Fue horrible, porque yo no estaba en España y volver en esas circunstancias siempre es complicado, pero ya estamos juntitos", confesó la cantante. Vaquerizo desveló entonces que tendría que llevar collarín "de momento, dos semanas, hasta que me vayan viendo los especialistas", aunque se mostraba optimista y tranquilo a pesar de que "tengo mucho dolor".