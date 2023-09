Por Redacción |

Durante la presentación de 'La que se avecina' en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, los intérpretes pudieron charlar con la prensa para contar cómo se enfrentaron a la temporada 13 de la popular serie de Telecinco. Esta se estrenó el pasado 4 de septiembre en dicha cadena, pese a llevar desde finales de 2022 disponible en Amazon Prime Video.

Captura del reportaje de 'La que se avecina' de 'Informativos Telecinco' con Alex de la Croix

Informativos Telecinco 15:00 ' emitió una pieza en la que le habían preguntado a algunas de las caras de Contubernio 49 sobre estos episodios.. Cuando la actriz salió en el reportaje,. Esto provocó su enfado, pues no dudó en quejarse en redes sociales sobre este episodio de transfobia.

"Esto es algo que no tendría que estar explicando again, pero resulta que sí", compartía en una historia de su cuenta de Instagram donde se veía una captura de la entrevista. "Es inadmisible, violento y abusivo que la cadena para la que trabajo no respete mi identidad. Esto acaba de suceder en los informativos de Telecinco de la rueda de prensa de esta mañana de la nueva temporada de 'La que se avecina'. Harta, pero del verbo harta". La actriz aprovechaba, además, para mencionar las cuentas de Telecinco y Mediaset, con el fin de buscar una respuesta.

Nuevo mensaje en redes

Horas más tarde, Alex de la Croix compartía otro mensaje a través de sus redes sociales. En él, daba a entender que alguien de Mediaset España se había puesto en contacto con ella para justificar y lamentar lo ocurrido. "Que yo tenga que estar constantemente justificándome, dando explicaciones, siendo empática, entendiendo el error ajeno, poniendo la otra mejilla, diciéndome: 'ay, no pasa nada'...", relataba. "Pues sí, sí pasa. Pasa todo. Se pasa mal. Se llama salud mental y no es infinita. Se gasta, se estropea, se daña".