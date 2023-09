Luis Merlo defiende a 'La que se avecina' de las críticas de Isabel Ordaz: "Son series distintas"

Por Alejandro Rodera |

No todos los fans de 'Aquí no hay quien viva' encontraron en 'La que se avecina' una sucesora a la altura. De hecho, pese al éxito de la comedia de los hermanos Caballero, ni siquiera algunos de los intérpretes implicados en ambos proyectos se han mostrado del todo satisfechos con la transición acometida hace más de una década. Entre esas voces discordantes, la que se ha elevado más últimamente ha sido la de Isabel Ordaz, que en una entrevista concedida a la Cadena Ser a mediados de agosto expresó su particular opinión.

Luis Merlo en 'La que se avecina'

Tras alabar a 'Aquí no hay quien viva' por sus "guiones espectaculares" y su "reparto extraordinario",para 'La que se avecina', donde también trabajó dando vida a Araceli Madariaga en la recta inicial y, tras un parón, entre la quinta y la novena temporada. ", y sé de lo que hablo porque he estado tres años haciendo comedia de situación, pero cuando cambió la cosa ya no lo era.", apuntaba la intérprete.

Casi un mes después, esas palabras han encontrado réplica en el FesTVal de Vitoria, una cita a la que ha acudido el elenco de 'La que se avecina' para promocionar el estreno de la temporada 13 en Telecinco. En declaraciones a El Plural, otro de los actores que han trabajado en ambos títulos, Luis Merlo, ha salido en defensa del proyecto de Mediaset. "Considero que son dos series tremendamente distintas, en las cuales existe, reina y manda la comedia. Lo que pasa que es que hay géneros. Nos hemos empeñado en que no hay géneros", matiza Merlo, añadiendo que actualmente "nos complicamos" a la hora de etiquetar oficios y ficciones.

Entre la humanidad y la farsa

Para ampliar su disertación, Merlo ha asegurado que 'Aquí no hay quien viva "era una comedia con una humanidad muy patente", mientras que 'La que se avecina' es "mucho más macarra", ya que se trata de un género "muy distinto" al ser más bien una "farsa" o "una exageración tremebunda". De esta manera, ha puesto en valor el impacto de 'La que se avecina', que cada lunes emite un nuevo episodio de su decimotercera entrega en Telecinco tras su lanzamiento en primicia en Prime Video.