Almudena Ariza renuncia al puesto de Directora de Informativos de TVE tras un referéndum

Apenas dos semanas después de que se diera a conocer la elección de Almudena Ariza para el puesto de Directora de Informativos de Televisión Española, la periodista ha decidido renunciar al puesto de forma oficial. Aunque fue nombrada por el Director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, su designación fue sometida a referéndum no vinculante por el Consejo de Informativos, cuyos resultados no han parecido convencer a Ariza para ocuparse de la dirección de los informativos de la entidad pública.

Almudena Ariza

Durante la consulta, Ariza ha recibido un porcentaje del 61,85% de los votos a favor. En concreto, 308 votos, frente a los 117 en contra y los 73 votos en blanco, han sido el resultado del referéndum no vinculado propuesto por los Consejos de Informativos de TVE y RTVE. Cifras insuficientes para Ariza, quien presentó su renuncia oficial a dirigir los informativos en la tarde del lunes 16 de diciembre, que se iba a hacer efectivo a partir del 1 de enero de 2020.

"Una vez conocidos los resultados del referéndum entre los profesionales de TVE, me veo en la obligación de presentar mi renuncia a la propuesta de dirigir los Servicios Informativos", anunció la periodista en un comunicado oficial, antes de señalar que "mi candidatura ha sido aprobada, pero por una mayoría que no considero suficiente", dados los resultados de la consulta dentro de un censo compuesto por 3.200 profesionales. "Interpreto que no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer", prosiguió el comunicado de Ariza, tras recordar que "mi principal fortaleza para llevar a cabo el proyecto de transformación digital es el conjunto de los profesionales de Informativos".

"Seguiré desempeñando mi tarea como corresponsal"

"Doy las gracias a Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE, por haberme propuesto para este cargo y confío en que encontrará a alguien a quien la redacción considere más idóneo para esta posición", añadió la periodista en el tramo final del comunicado, donde además pidió "disculpas de antemano por los inconvenientes que mi decisión pueda generar". "Yo, seguiré desempeñando con la misma ilusión y energía de siempre mi tarea como corresponsal, ahora desde París", concluyó Ariza, antes de despedirse con buenos deseos de cara a las fiestas navideñas.